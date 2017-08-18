УКРАИНОК ЛИШИЛИ ЕЩЕ ОДНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

18.08.2017 13:38

Начиная с 1 августа матерям больше не будут выплачивать пособия по уходу за детьми, которым исполняется три года. В министерстве социальной политики назвали этот процесс «оптимизацией», так как теперь эти деньги обещают выплачивать вместе с пособием при рождении ребенка. Исключение будут составлять дети, которые родились до 30 июня 2017 года. В этом случае помощь будет выплачиваться в минимальном размере – 130 грн в месяц.



Из-за нового распоряжения таким образом семьи потеряют за три года 5 тысяч гривень. Если же семье полагалась большая помощь, то потери могут составить до 18 тысяч гривень.



В Министерстве социальной политики считают, что социальная защита семей, в которых растут дети, значительно усилена. Таким образом, на рождение первого ребенка выплачивают 41280 грн. Правда, теперь сумма выплат на ребенка будет фиксированной вне зависимости от того, какой по счету ребенок в семье. 10320 грн матери будут получать сразу, а остальное будет выплачиваться по 860 грн в течении 3 лет. Таким образом, выплаты на второго и третьего ребенка существенно сократятся.



Юристы говорят, что повышение выплат можно считать условным, потому что первая выплата не изменится, а последующие выплаты продлены только до трех лет.

Источник: http://zi.dn.ua