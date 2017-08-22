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Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!

22.08.2017 07:29
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Сенсационное заявление Гонгадзе: Украина ко Дню независимости получит летальное оружие от США!

Известный журналист, шеф-редактор украинской службы "Голос Америки" Мирослава Гонгадзе заявила, что Украина может получить летальное оружие от США ко Дню независимости страны. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передает "Диалог.UA".

Гонгадзе считает, что последние события четко говорят об этом: США начали поставки антрацитового угля в Украину, Уолкер после встречи с Сурковым отправляется в Киев, где уже 23 августа вместе с "Бешеным псом" Мэттисом встретится с Петром Порошенко и украинской делегацией для обсуждения стратегического партнерства Киева и Вашингтона в оборонительной сфере.

Исходя из этого, все идет к тому, что на День независимости Украина получит летальное оружие. Она добавила, что ее версия – это пока лишь теория, однако реализация такого сценария вполне вероятна.



Теги: Украина, США, Донбасс, оружие, День Независимости, Порошенко
 
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