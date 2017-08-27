Главная / Новости / Украина / "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.
Последние новости раздела
- Голова Незалежної асоціації банків озвучив прогноз інфляції до кінця року21:14
- В анексованій Керчі почали зводити арку Кримського мосту20:50
- "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.20:24
- "Оппоблок" стремительно теряет поддержку избирателей, - Мураев 20:10
- ДВІ ПОЖЕЖІ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ СТАЛОСЯ В УКРАЇНІ ЗА ДВА ДНІ18:33
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?18:11
- Правила оформления субсидии на твердое топливо в Украине в 2017 году 17:54
- Нужно принять решение: российский политик рассказал, что Украине сделать для возврата Крыма17:34
- В Сети всплыло фото неизвестного детища ЗАЗа16:45
- Почему Украина вечно отстает – историк назвал несколько причин15:55
"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.
27.08.2017 20:24
Отказ от ядерного оружия был хорошим решением для Украины, даже несмотря на российскую агрессию на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью телеканалу "Прямий".
"Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - заявил он, отметив, что не хотел бы, чтобы Украина возобновила свою ядерную программу.
В 1994 году Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. В том же году между Украиной, США, Россией и Великобританией было подписано соглашение, которое содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины (Будапештский меморандум).
Теги: Украина, США, Донбасс, ядерное оружие
Читайте также:
- Дальнейшая военная поддержка США Украины под угрозой
- Как на Олимпиаде американский дуэт установил рекорд, а украинский - антирекорд (ФОТО)
- «Стоп Путін! Стоп війна» - жителі Європи вийдуть на акцію в підтримку миру та України
- Журналисты уличили США в передаче Украине военного хлама
- Обама "болеет" за Украину: "Одних слов недостаточно, мы готовим реальную помощь" (ВИДЕО)
- Саакашвілі: Трамп не буде розмінюватися Україною для налагодження відносин з РФ
- В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину19:10
- Долгострой на 2 млн от Евросоюза: в Краматорске не могут завершить ремонт жилья для переселенцев15:12
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса13:53
- В оккупированном Донецке ко Дню шахтера появились антироссийские надписи13:34
- Из-за невнимательности в оформлении документов женщина не смогла перевезти ребенка через КПВВ под Мариуполем13:11
- ВДНХ. Зарплата перловкой и прочие достижения народного хозяйства «ЛНР»11:10
- ЗАХАРЧЕНКО ПРИСВОИЛ ДОНЕЦКУ ЗВАНИЕ «ГОРОД-ГЕРОЙ»10:50
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу10:11
- Нужна была альтернатива привычному досугу, — руководитель первого безалкогольного арт-кафе в Доброполье08:14
- Тисячі людей з українською символікою на Донбасі. Що з ним робитимуть бойовики?22:34
- Голова Незалежної асоціації банків озвучив прогноз інфляції до кінця року21:14
- В анексованій Керчі почали зводити арку Кримського мосту20:50
- "Не думаю, что ядерное оружие было для Украины чем-то положительным", - Волкер.20:24
- "Оппоблок" стремительно теряет поддержку избирателей, - Мураев 20:10
- АМЕРИКАНСКИЙ ВОДИТЕЛЬ СОВЕРШИЛ КАСКАДЕРСКИЙ ТРЮК, САМ ТОГО НЕ ЖЕЛАЯ19:54
- Фахівці: хакери розсилають віруси у листах зі спойлерами "Гри престолів" 19:31
- В центре Мариуполя тепловоз сбил мужчину19:10
- В День Независимости в ДР Конго наградили украинских миротворцев медалями ООН "За службу миру"18:50
- ДВІ ПОЖЕЖІ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ СТАЛОСЯ В УКРАЇНІ ЗА ДВА ДНІ18:33
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?18:11
- ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГРИВНЫ: КАК ОНА ПРОЖИЛА 21 ГОД И СКОЛЬКО ПРОЖИВЕТ ЕЩЕ?18:11
- Медики рассказали об опасных последствиях сотрясений мозга09:32
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой08:52
- Фруктовые соки: как употреблять правильно08:30
- "Я ОСТАЛСЯ ГДЕ-ТО В ИЛОВАЙСКЕ. МОЯ ЖЕНА ТАК И ГОВОРИТ: "МОЙ МУЖ НЕ ВЕРНУЛСЯ ОТТУДА", - ИНТЕРВЬЮ С АВТОРОМ КНИГИ "ИЛОВАЙСКИЙ ДНЕВНИК" РОМАНОМ ЗИНЕНКО18:52
- За 26 лет система власти в Украине сохранила все свои недостатки18:23
- Молоду українку жорстоко побили в Польщі за її національність15:37
- Рецепт дня: вкусные панкейки с корицей14:10
- 4 речі, які не можна робити на голодний шлунок12:50
- Сколько украинцам придется копить на квартиру в крупных городах12:31
- Изменены правила пересечения линии разграничения
- Сегодня начался самый трагический бой в новейшей истории Украины
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- Почему звенит в ушах и голове?
- Всплыли миллионы на счетах у Захарченко
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- Порошенко демонстративно не пожал руку командующему Нацгвардией на параде
- Как Россия пытается дискредитировать Украину пассажирскими самолетами для КНДР
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- У АТОшников заметили суперсовременное оружие