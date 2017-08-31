Паспортный скандал: в МИД Украины предложили Польше выход из ситуации

31.08.2017 22:18

Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах

Украина предложила Польше решить проблемный вопрос размещения на новых польских паспортах кладбища орлят во Львове в духе добрососедства. Об этом речь шла на встрече министров иностранных дел Украины и Польши Павла Климкина и Витольда Ващиковского, передает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Особое внимание уделено вопросам общей истории. Украинская сторона отметила противоречивость идеи относительно изображения кладбища орлят во Львове на новых польских паспортах и подчеркнула необходимость решения этого вопроса в духе добрососедства", – говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны пришли к общему мнению по углублению двустороннего политического диалога.

Как сообщалось, к столетию независимости Польши в 2018 году власти хотят выпустить внутренний паспорт в новом дизайне. На его страницах среди прочего может быть изображен Мемориал орлят во Львове или Святые ворота в Вильнюсе (Литва).

Источник: http://www.segodnya.ua