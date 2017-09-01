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Порошенко объяснил, как будет работать биометрический контроль на границе
Биометрический контроль на украинской границе будет осуществляться лишь в отношении граждан тех стран, которые представляют риски для Украины. Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу главы государства, такое заявление от Петра Порошенко прозвучало во время его рабочего визита в Харьков.
Также президент Украины пояснил, что перечень этих государств совсем скоро утвердит Кабинет министров. По словам главы государства, процедура будет проходить на границе в три этапа. «Первый этап - человек может подать предварительное уведомление о намерении посетить Украину, второй этап - непосредственная фиксация биометрического паспорта или же биометрических данных на границе, третий этап - фиксация человека в месте, где он планирует находиться», - отметил президент.
Порошенко подчеркнул, что речь идет о распространенной практике для стран, которые находятся в условиях агрессии со стороны других государств, и эта практика, если говорить о российской агрессии, станет вполне оправданной.
Теги: Донбасс, граница, Порошенко, биометрический паспорт
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