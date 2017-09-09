Предполагаемый ликвидатор Басаева, патриот Грузии, боец АТО и личный враг Кадырова. Что известно о погибшем в Киеве Тимуре Махаури?

09.09.2017 13:10

8 сентября в центре Киева возле Бессарабской площади взорвался автомобиль Toyota Camry с грузинской регистрацией. В результате инцидента погиб мужчина, а женщина и ребенок, которые находились в авто, выжили. За жизнь пострадавшей борются медики, ребенку ничего не угрожает, сообщал спикер МВД Украины Артем Шевченко. Позже стало известно имя погибшего – им оказался гражданин Грузии, чеченец по национальности Али Тимаев. Он также пользовался именами Тимур Махаури, Руслан Папацкория и Али Дабуев и, по данным МВД Украины, "был достаточно известным в криминальных кругах". "ГОРДОН" собрал всю известную информацию о погибшем.

Убийство чеченцев в Турции

Российское издание "Коммерсантъ" сообщало, что Тимур Махаури был задержан в Турции в 2014 году. По версии турецких правоохранительных органов, Махаури (известен также как Руслан Папацкория и Али Дабуев) был причастен к убийству в Стамбуле пяти чеченцев, которые скрывались там от российского правосудия. Двое из них, Рустам Альтемиров и Заурбек Амриев, разыскивались Следственным комитетом РФ по подозрению в причастности к теракту в аэропорту Домодедово, а третий – Али Осаев – был представителем Доку Умарова в Турции.

Турецкие медиа и следствие обвиняли Махаури в работе на российские спецслужбы.

Первое убийство, в совершении которого подозревали Махаури, произошло 26 февраля 2009 года. Тогда, по версии турецкого следствия, он убил 48-летнего Али Осаева. В доказательство, что именно Махаури стрелял в Осаева, турецкие правоохранители предъявили суду видеозапись с камеры наблюдения, установленной в подъезде дома. На видео родственники убитого опознали в киллере Махаури.

Зачитывавший обвинение турецкий прокурор Ахмет Демирхюйюк заявлял о цинизме предполагаемого убийцы Махаури, который пришел на похороны Осаева и выражал соболезнования родственникам. Сам Махаури отвергал обвинения и заявлял, что Осаев ему был родственником.

Еще одно преступление, в котором он обвинялся в Турции, было совершено 16 сентября 2011 года в Стамбуле: при выходе из кафе были застрелены три чеченца.

Через два года после нескольких судебных процессов вину Махаури не доказали, он был освобожден решением суда в Стамбуле и переехал в Украину.

Патриот Грузии

В Грузии Махаури известен как участник событий в ущелье Лопота, где в сентябре 2012 года грузинский спецназ уничтожил группу боевиков, которые пытались перебраться в Дагестан.

"Коммерсантъ" сообщает, что бывший заместитель министра внутренних дел Грузии Гиорги Лорткипанидзе заявлял, что Махаури – "патриот Грузии".

По словам Лорткипанидзе, "Руслан безумно любит Грузию, он – беженец из Чечни, а во время убийства в Турции, в котором его обвиняют турецкие власти, он вообще был в Грузии, а не на территории Турции".

По данным источников "Цензор.НЕТ" в правоохранительных органах Грузии, Махаури был личным другом Лорткипанидзе, а также являлся сотрудником спецслужб Грузии, выполняя задания руководства этой страны, сообщил в Facebook главный редактор издания Юрий Бутусов.

"Грузинские источники утверждают, что российские спецслужбы подставили Махаури тогда, в 2012-м, чтобы отвлечь от своих сотрудников, которые вели охоту на чеченцев. Как только турки разобрались, что Махаури работал на грузин и не причастен к убийствам, его выпустили", –заявил Бутусов.

Предполагаемый ликвидатор Басаева

Турецкий прокурор Ахмет Демирхюйюк, как пишет "Коммерсантъ" также заявлял о причастности Махаури к ликвидации чеченского полевого командира Шамиля Басаева.

Басаев, организовавший, по данным российских правоохранителей, ряд резонансных терактов в России, в том числе захват заложников на Дубровке и в Беслане, был убит в июле 2006 года в районе ингушского села Экажево. Согласно версии Федеральной службы безопасности РФ, силовики уничтожили Басаева с помощью взрыва грузовика с оружием и боеприпасами, который он сопровождал.

"Этот заключенный (Махаури. – "ГОРДОН") подготовил грузовик, при взрыве которого в июле 2006 года погиб Басаев. Хотя звучат и предположения, что Махаури мог не знать, что грузовик с оружием, отправленный им Басаеву, чекисты начинили взрывчаткой", – заявлял прокурор.

Махаури в Украине

16 января 2017 года телеканал "112 Украина" со ссылкой на Facebook-паблик "Киев Оперативный" сообщал, что во время ночного патрулирования в центре Киева на улице Бассейной правоохранители задержали автомобиль Mercedes ML с грузинскими номерами. При осмотре у водителя, гражданина Грузии, обнаружили два пистолета (Glock и Стечкина) с боевыми патронами.

Махаури тогда предъявил удостоверение разведчика чеченского батальона имени Шейха Мансура. Документ был выписан на украинском языке. По данным канала, такой батальон базировался в секторе "М" в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины. Сейчас пост со страницы "Киев Оперативный" в Facebook удален.

Командир чеченского батальона имени Шейха Мансура Муслим Чеберлоевский тогда заявил "КП в Украине", что Махаури – "их боец". "А что, нам с рогатками ходить? За нами охотятся. Это факт, это доказано. Тимур по нашему заданию работал. Пистолет – минимум для самозащиты. Это не автомат и не пулемет", – пояснил он.

Чеберлоевский отметил, что Махаури в Украину "прибыл совершенно легально и вступил в ряды подразделения".

Печерский райсуд Киева вынес вердикт по этому делу в феврале. Махаури был приговорен к пяти годам лишения свободы с отсрочкой на три года. Его пистолеты, в том числе и с золоченым курком, по решению суда были уничтожены, писало издание "Кавказ.Реалии".

Журналист Бутусов со ссылкой на источники заявил, что Махаури был уволен из батальона имени Шейха Мансура 29 апреля 2017 года.

Служба безопасности Украины заявила, что Тимур Махаури (настоящее имя Али Тимаев) родился 4 апреля 1978 года в селе Гучум-Кале Итум-Калинского района Чеченской Республики. По данным СБУ, он был "личным врагом" главы Чечни Рамзана Кадырова.

В период с 1999-го по 2000 год, как указано в сообщении, Тимаев участвовал в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, где получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

"На него давно охотились российские спецслужбы. Всего на него было совершено три покушения на убийство, в том числе 8 марта 2009 года в Тбилиси путем подрыва с помощью самодельного взрывного устройства в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", – рассказали в спецслужбе.

Источник: gordonua.com











