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Сенат США хоче збільшити військове фінансування для України
10.09.2017 13:08
Комітет з питань асигнувань Сенату США затвердив проект «Закону щодо асигнувань Державного департаменту, зарубіжних операцій та суміжних програм на 2018 фінансовий рік», яким передбачено збільшення фінансування для України на безпекові цілі.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на прес-службу посольства України в США.
«Відповідно до документа, кошторис допомоги Україні по лінії Державного Сполучених Штатів, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних установ визначено у сумі 421 млн. дол, що перевищує асигнування 2017 року», – йдеться в повідомленні.
Законопроект, зокрема, передбачає збільшення фінансування для України на безпекові цілі за програмою «Міжнародне військове фінансування».
Источник: zik.ua
Теги: США, Донбасс, финансирование, сенат
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