Преступник сначала изнасиловал свою знакомую, а потом стал резать ее пилой

16.09.2017 22:05

25-летний парень из Никополя предложил своей знакомой встретиться, погулять, мол, давно не виделись.

Пара прогулялась по парку, а потом кавалер пригласил девушку к себе в гости. Она согласилась. Но только переступили порог дома, поведение хозяина кардинально изменилась.

По словам полицейских, он набросился на гостя, связал и изнасиловал. Потом взялся пытать свою жертву - сначала ножом, тогда пилой, далее - током ... Убедившись, что жертва не дышит, поджег тело и убежал из дома.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла за большой потери крови. "Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом, - информирует Анна Старчевская, начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Днепропетровской области. - Ему объявлено о подозрении в умышленном убийстве, изнасиловании, насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом и умышленном повреждении имущества путем поджога».

Задержанному грозит лишение свободы до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается.

Источник: expres.ua