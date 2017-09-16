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Преступник сначала изнасиловал свою знакомую, а потом стал резать ее пилой
25-летний парень из Никополя предложил своей знакомой встретиться, погулять, мол, давно не виделись.
Пара прогулялась по парку, а потом кавалер пригласил девушку к себе в гости. Она согласилась. Но только переступили порог дома, поведение хозяина кардинально изменилась.
По словам полицейских, он набросился на гостя, связал и изнасиловал. Потом взялся пытать свою жертву - сначала ножом, тогда пилой, далее - током ... Убедившись, что жертва не дышит, поджег тело и убежал из дома.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, женщина умерла за большой потери крови. "Подозреваемым оказался 25-летний местный житель, который уже имел проблемы с законом, - информирует Анна Старчевская, начальник отдела коммуникации ГУ ЧП в Днепропетровской области. - Ему объявлено о подозрении в умышленном убийстве, изнасиловании, насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом и умышленном повреждении имущества путем поджога».
Задержанному грозит лишение свободы до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Следствие продолжается.
Источник: expres.ua
Теги: Донбасс, Никополь, убийство, пила
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