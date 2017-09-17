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Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил
В случае несвоевременной уплаты налога на жилую недвижимость нарушителей ожидают штрафы, начисления пени и даже уголовная ответственность. При этом оплата должна быть осуществлена один раз в течение текущего года за предыдущий год согласно ставкам, установленным на 1 января — 31 декабря отчетного периода.
Оплата должна быть осуществлена в течение промежутка времени, установленного Государственной фискальной службой, сообщает «Народная Правда» со ссылкой на Domik.ua.
Согласно пункту 126.1 статьи 126 НКУ, в случае неуплаты налога на жилую недвижимость в установленные сроки, физическим лицам-владельцам грозят такие штрафы:
при задержке платежа до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ??срока уплаты — в размере 10% выплаченной с опозданием суммы обязательства;
при задержке платежа более 30 календарных дней, следующих за последним днем ??срока уплаты — в размере 20% выплаченной с опозданием суммы обязательства.
В пункте 129.4 статьи 129 НКУ определено еще одна санкция за исполнение обязательства с опозданием: если платеж осуществлен по истечении установленных сроков обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня.
Размер пени начисляется с учетом ежедневного платеж, начисляется из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) на общую сумму налогового долга и начисленного штрафа. Годовая учетная ставка НБУ для исчисления пени определяется суммой, установленной на день возникновения долга. Пеня накладывается на каждый день срока опоздания платежа.
В случае приобретения годовой налоговой задолженности размеров, установленных в статье 212 Уголовного кодекса Украины (УК), налогоплательщик-нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.
Обязательные налоговые платежи в зависимости от размеров квалифицируются следующим образом:
внушительные размеры — сумма в 1000 раз и более превышает установленный необлагаемый минимум доходов граждан 17 грн х 1000 = 17000 грн;
большие размеры — сумма в 3000 раз и более превышает установленный необлагаемый минимум доходов граждан 17 грн х 3000 = 51000 грн;
особенно большие размеры — сумма в 5000 раз и более превышает установленный необлагаемый минимум доходов граждан 17 грн х 5000 = 85000 грн.
Это положение касаются тех, чье жилье по площади в 5 раз превышает установленные, необлагаемые налогом льготные размеры:
60 кв.м для квартир;
120 кв.м для домов;
180 кв.м для жилой собственности из нескольких объектов — квартир или домов.
В случае, если владелец жилья лишено льгот, несплачуе налоги, ему может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Вместе с тем, статьей 212 УК определена возможность досудебного урегулирования. Нарушителя могут освободить от уголовной ответственности в случае выплаты в полном объеме своих финансовых обязательств и наложения штрафа, сумма которого может составить от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов налогов граждан — 17000 грн — 34000 грн.
Источник: ru.narodna-pravda.ua
Теги: Донбасс, недвижимость, штраф, налог
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