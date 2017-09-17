Налог на недвижимость: каких штрафов ждать тем, кто не заплатил

17.09.2017 13:05

В случае несвоевременной уплаты налога на жилую недвижимость нарушителей ожидают штрафы, начисления пени и даже уголовная ответственность. При этом оплата должна быть осуществлена один раз в течение текущего года за предыдущий год согласно ставкам, установленным на 1 января — 31 декабря отчетного периода.

Оплата должна быть осуществлена в течение промежутка времени, установленного Государственной фискальной службой, сообщает «Народная Правда» со ссылкой на Domik.ua.

Согласно пункту 126.1 статьи 126 НКУ, в случае неуплаты налога на жилую недвижимость в установленные сроки, физическим лицам-владельцам грозят такие штрафы:

при задержке платежа до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем ??срока уплаты — в размере 10% выплаченной с опозданием суммы обязательства;

при задержке платежа более 30 календарных дней, следующих за последним днем ??срока уплаты — в размере 20% выплаченной с опозданием суммы обязательства.

В пункте 129.4 статьи 129 НКУ определено еще одна санкция за исполнение обязательства с опозданием: если платеж осуществлен по истечении установленных сроков обязательства на сумму налогового долга начисляется пеня.

Размер пени начисляется с учетом ежедневного платеж, начисляется из расчета 120% годовых учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) на общую сумму налогового долга и начисленного штрафа. Годовая учетная ставка НБУ для исчисления пени определяется суммой, установленной на день возникновения долга. Пеня накладывается на каждый день срока опоздания платежа.

В случае приобретения годовой налоговой задолженности размеров, установленных в статье 212 Уголовного кодекса Украины (УК), налогоплательщик-нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности.

Обязательные налоговые платежи в зависимости от размеров квалифицируются следующим образом:

внушительные размеры — сумма в 1000 раз и более превышает установленный необлагаемый минимум доходов граждан 17 грн х 1000 = 17000 грн;

большие размеры — сумма в 3000 раз и более превышает установленный необлагаемый минимум доходов граждан 17 грн х 3000 = 51000 грн;

особенно большие размеры — сумма в 5000 раз и более превышает установленный необлагаемый минимум доходов граждан 17 грн х 5000 = 85000 грн.

Это положение касаются тех, чье жилье по площади в 5 раз превышает установленные, необлагаемые налогом льготные размеры:

60 кв.м для квартир;

120 кв.м для домов;

180 кв.м для жилой собственности из нескольких объектов — квартир или домов.

В случае, если владелец жилья лишено льгот, несплачуе налоги, ему может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Вместе с тем, статьей 212 УК определена возможность досудебного урегулирования. Нарушителя могут освободить от уголовной ответственности в случае выплаты в полном объеме своих финансовых обязательств и наложения штрафа, сумма которого может составить от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов налогов граждан — 17000 грн — 34000 грн.

Источник: ru.narodna-pravda.ua