Дело «2 мая»: под судом началась драка

18.09.2017 21:38

В городе Черноморске, что в Одесской области, под зданием местного суда произошли две драки. Причем интервал между ними был совсем незначительным. В потасовке приняли участие несколько десятков правоохранителей и активистов, о чем пишет «Интерфакс-Украина».



Как информирует replyua.net, ранее суд вынес постановление о невиновности подозреваемых в деле о событиях, имевших место в Одессе 2 мая 2014 года. Издание отмечает, что собравшиеся у здания суда активисты бросали в правоохранителей бутылки с жидкостью, палки, а также несколько раз предпринимали попытку прорыва оцепления. В ответ на такие действия одесситов стражи порядка вынуждено применили слезоточивый газ, не дав, таким образом, активистам прорваться. Отмечается также, что вблизи с правоохранительными органами взорвался взрывпакет. Собравшиеся у здания суда активисты всячески протестуют против решения фемиды и предпринимают попытки помешать вывезти из суда подозреваемых.



Напомним, ранее уже сообщалось, что в своем «Фейсбуке» блогер Денис Казанский оставил сообщение о том, что несколько представителей Антимайдана, которых подозревали в осуществлении массовых бунтов, которые закончились летальным исходом, были признаны фемидой невиновными.