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В Сети появились видеокадры массовых столкновений между митингующими и силовиками возле Одесского горсовета - обнародованы первые сведения о пострадавших
В Одессе продолжаются массовые столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и местными активистами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает "Диалог.UA".
Согласно информации, в результате уличных стычек уже пострадали 20 полицийских и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины. Они вынуждены были обратиться за помощью к медикам. Отмечается, что во время инцидента как правоохранители, так и активисты применяли слезоточивый газ.
По факту конфликта между митингующими и "стражами порядка" открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Советник начальника Главного управления Национальной полиции Одесской области Руслан Форостяк заявил, что ситуация под зданием мэрии остается напряженной.
Напомним, депутаты Одесского горсовета приняли решение остановить сегодняшнюю сессию из-за беспорядков на Думской площади. При этом активисты предприняли очередную, на этот раз удачную, попытку штурма здания мэрии.
Теги: Донбасс, Одесса, полиция, митинг, нацгвардия, пострадавшие
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