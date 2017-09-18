Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Політолог: це реально загрожує безпеці всієї держави

18.09.2017 07:13
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Політолог: це реально загрожує безпеці всієї держави

За словами блогера Олексія Голобуцького, у нашій державі існує група громадян, які діють на шкоду національній безпеці, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача, який він розмістив на персональному профілі в Фейсбук.

Так, блогер наводить приклад деструктивної дії так званих «лівих» у Великобританії. За його словами, ІДІЛ офіційно похвалився «результатами» своєї активності в Англії за останні чотири місяці: тридцять три особи загинули, ще двісті сорок вісім постраждали. Але британські «ліві» вимагають, щоб уряд засекретив ці дані, бо корінні британці, мовляв, будуть погано ставитись до мігрантів, які воювали за ІДІЛ. У нас «ліві» теж не пасуть задніх – наприклад, вони нещодавно презентували нову книгу «Ліва Європа».

Ці самі «ліві» до цього говорили, що «Небесну Сотню вбили самі майданівці». Вони ж допомагали організувати протести проти збільшення фінансування армії у період військової агресії. Вони ж штурмували Харківську ОДА і підтримують «народ Донбасу». Саме ними було запущено брошурку, яка лякала голландців напередодні референдуму про асоціацію з Україною. Все-таки, з цією гниллю політичного класу варто щось робити – вона вже реально посягає на безпеку нашої держави, - наголошує блогер. 



Теги: политика, Донбасс, угроза, государство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх