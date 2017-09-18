Політолог: це реально загрожує безпеці всієї держави

18.09.2017 07:13

За словами блогера Олексія Голобуцького, у нашій державі існує група громадян, які діють на шкоду національній безпеці, - про це інформує новинний портал replyua.net з посиланням на допис оглядача, який він розмістив на персональному профілі в Фейсбук.



Так, блогер наводить приклад деструктивної дії так званих «лівих» у Великобританії. За його словами, ІДІЛ офіційно похвалився «результатами» своєї активності в Англії за останні чотири місяці: тридцять три особи загинули, ще двісті сорок вісім постраждали. Але британські «ліві» вимагають, щоб уряд засекретив ці дані, бо корінні британці, мовляв, будуть погано ставитись до мігрантів, які воювали за ІДІЛ. У нас «ліві» теж не пасуть задніх – наприклад, вони нещодавно презентували нову книгу «Ліва Європа».



Ці самі «ліві» до цього говорили, що «Небесну Сотню вбили самі майданівці». Вони ж допомагали організувати протести проти збільшення фінансування армії у період військової агресії. Вони ж штурмували Харківську ОДА і підтримують «народ Донбасу». Саме ними було запущено брошурку, яка лякала голландців напередодні референдуму про асоціацію з Україною. Все-таки, з цією гниллю політичного класу варто щось робити – вона вже реально посягає на безпеку нашої держави, - наголошує блогер.