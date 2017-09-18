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Страшные цифры: в Украине сообщили о количестве самоубийств среди ветеранов АТО

18.09.2017 19:40
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Страшные цифры: в Украине сообщили о количестве самоубийств среди ветеранов АТО

На своей странице в соцсети Facebook Ольга Богомолец, занимающая должность председателя комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения, сообщила, что на протяжение трех лет военных действий на Донбассе, которые развязала Россия, свыше 500 украинских военнослужащих покончили с собой в следствие посттравматического синдрома, сообщает replyua.net.

По словам парламентария, специалистами государственного института социальной и судебной психиатрии Минздрава Украины было подсчитано, что примерно 85% суицидов совершаются участниками антитеррористической операции в возрасте до 40 лет. Из них – значительная часть - это лица 30 лет (45%).

Одной из наиболее частых причин суицида, согласно результатам исследования, является «состояние алкогольного или наркотического опьянения во время совершения суицида». У 51 % отмечались подобные случаи. Ольга Богомолец добавила, что для всех стран, принимающих участие в войне, самоубийства – это серьезная проблема, но в Украине она особенно остро стоит. 

«В перечне механизмов суицида можно встретить ранения от огнестрельного оружия (61%), и повешение (31%). Такая статистика страшная, и нужно, чтобы со стороны государства и общества применялись определенные меры», - добавила депутат. 



Теги: Украина, Донбасс, самоубийство, АТО
 
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