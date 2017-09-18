УКРАИНЦЕВ НАЧАЛИ ЭВАКУИРОВАТЬ ИЗ ОСТРОВОВ В КАРИБСКОМ МОРЕ

18.09.2017 10:20

Консульская служба МИДа Украины сообщило, что шестеро украинских граждан, которые отдыхали на острове Мартиника, были эвакуированы во Францию, так как в районе острова бушевал ураган «Ирма».



Украинцев вывозили специальным рейсом. В аэропорту Орли в Париже их встречал лично консул.



На данный момент все граждане Украины эвакуированы из опасной зоны.





