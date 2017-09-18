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В России задержали китайца с 920 листами неразрезанных на купюры гривен

18.09.2017 12:00
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В аэропорту Новосибирска таможенники изъяли у отправлявшегося на родину гражданина Китая поддельные 4,6 тысячи молдавских лей и 920 листов с подлинными, но неразрезанными на купюры украинскими гривнами.

Об этом передает РИА "Новости".

"В процессе таможенного контроля у гражданина КНР, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск - Шанхай, были обнаружены денежные средства, подлинность которых вызвала у инспекторов таможенного поста сомнения", - заявили на таможне. 

Экспертиза показала, что валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен на общую сумму в 819 тысяч гривен - подлинными.

"Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию", - отметили в пресс-службе таможни.

В действиях 39-летнего гражданина КНР инспекторы таможни усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта". Валюта изъята. Материалы проверки будут переданы сотрудникам МВД.

 

Источник: https://strana.ua 



Теги: Россия, Донбасс, гривня, контрабанда
 
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