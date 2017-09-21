Эксперты рассказали, когда нужно ждать рекордных цен на картофель

21.09.2017 12:15

Сезон урожая картофеля поздних сортов сейчас в самом разгаре, однако из-за продолжительной жары качество картофеля будет не самым лучшим. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня, эксперты уже предупредили о том, что урожай этого года будет очень скудным, да и качество картофеля оставляет желать лучшего.



Между тем, на этой неделе на рынках Украины картофель реализовывался по цене от 4 до 10 гривен за кило, на оптовых рынках цена достигала трех гривен за килограмм. Специалисты отмечают, что даже за такие деньги покупатели не спешат покупать картофель. Эксперты утверждают: ближайшие две-три недели, пока продолжается сбор, стоимость картофеля будет снижаться. А вот ближе к зиме следует ждать подорожания.



Эксперты пока не рискуют давать конкретные прогнозы по ценам в зимние месяцы, но уверяют, что картофель будет очень дорогим. В профильном министерстве говорят об обратном – якобы урожай картофеля в этом году нормальный, дефицита точно не будет, а, значит, и цены не поднимутся.