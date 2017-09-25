НА АВИАШОУ В ИТАЛИИ РАЗБИЛСЯ ИСТРЕБИТЕЛЬ

25.09.2017 10:05

Пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.

В итальянской Террачине во время авиашоу разбился истребитель Eurofighter Typhoon. Самолет упал в море, выполняя одну из фигур высшего пилотажа, сообщает La Stampa.

По информации издания, пилот не успел катапультироваться и погиб. За штурвалом находился 36-летний капитан итальянских ВВС Габриэле Орланди.

Как сообщается, кроме пилота в катастрофе никто не пострадал, так как самолет разбился на отдалении от зрителей и судов, находившихся у побережья.

Судя по опубликованным видео очевидцев, пилот не успел вывести самолет из пике перед столкновением с поверхностью воды.

Источник: http://zi.dn.ua