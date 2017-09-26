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В ВМС Украины назвали действенный способ противостоянию российской агрессии

26.09.2017 15:02
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В ВМС Украины назвали действенный способ противостоянию российской агрессии

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому флоту необходимы противолодочные корабли для защиты от российских подводных лодок. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины на своей странице в Facebook, передает fakty.ua.

«Учитывая существующие вызовы и угрозы, прежде всего из-за поступления на вооружение Черноморского флота России шести новых подводных лодок, для защиты страны с морского направления нам очень нужны противолодочные корабли», — сказал Воронченко.

Так вице-адмирал объяснил необходимость ремонта корвета «Винница», который уже 40 лет находится в строю. «Уверен, наличие в составе украинских ВМС противолодочного корабля будет одним из существенных сдерживающих агрессора факторов», — отметил он.

Вице-адмирал добавил, что сохранив корабль, Украина сможет продолжать готовить специалистов для корветов.

«Мы должны приложить все усилия для того, чтобы будущие поколения готовились и на противолодочных кораблях. Я бы сказал, это задача для флота — номер один», — подытожил он.



Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, ремонт, Черноморский флот, ВМС, агрессор
 
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