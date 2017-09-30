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По имеющейся информации, взрывы в Калиновке Винницкой области, имеют все признаки диверсии
Об этом заявил заместитель руководителя сектора "М" (2014-2015) полковник Виктор Шидлюх, передает 5 канал.
"По имеющейся информации сейчас у нас есть все признаки только диверсии. Поскольку, во-первых, взрывы были первыми, именно взрывы были первыми, о чем и поступил сигнал. Если бы причиной был пожар, то загорелись бы пыль и несколько вагонов боеприпасов для того, чтобы создать критическую массу огня, которая заставила бы боеприпасы сдетонировать. Такие вещи не могли бы остаться незамеченными, и сразу было бы все же сообщение о пожаре. Но то, что первым было сообщение именно о взрывах, и другая информация свидетельствуют о том, что это была именно диверсия", - рассказал полковник.
Шидлюх подчеркнул, что окончательную причину взрывов в Калиновке сможет назвать следствие.
"Окончательную причину может назвать только следствие, это однозначно, если она будет проведена грамотно и определенные специалисты будут привлекаться", - отметил он.
Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко завил, что на арсенале Минобороны в Калиновке, вероятно, был заложен детонатор, который и привел к взрыву.
Напомним, прокуратура назвала четыре версии пожара в Калиновке. Первая - проникновение лица на территорию воинской части и установление взрывного устройства. Вторая - взрывное устройство было вмонтировано в боеприпасы, которые поступали в воинскую часть на хранение. Третья - уголовное правонарушение, совершенное работниками, которые устанавливали видеонаблюдение на территории части. И четвертая версия - уголовное правонарушение, совершенное в связи с нарушением порядка хранения боеприпасов и их технического обслуживания.
Источник: cripo.com.ua
Теги: Донбасс, Калиновка, Винницкая область, диверсия, взрывы
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