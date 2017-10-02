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Какие должны быть ароматы осенью в вашей квартире

02.10.2017 07:33
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Какие должны быть ароматы осенью в вашей квартире

Все эфирные масла дают организму восстановительный эффект

Когда на улице становится холоднее, а в квартире становится все уютнее, ваше настроение всегда могут дополнить эфирные масла, которые обязательно снимут стресс и быстро успокоят, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на24tv.ua.

Все эфирные масла дают организму восстановительный эффект, помогают иммунитету, служат дополнением к косметике и замечательным средством для погружения в релакс. Но следующая подборка вам должна особенно понравиться.

Для гостиной выбирайте 4 капли иланг-иланга, 3 капли ладана, 5 капель мандарина, 4 капли грейпфрута. Они помогут расслабиться и принести хорошее самочувствие.

Для спальни отдайте предпочтение 5 каплям сандала, 3 каплям нероли, 4 каплям мирры, 3 каплям ладана. Такие эфирные масла помогут быстро расслабиться и уснуть.

Для кухни нужны особые эфирные масла: 5 капель лимона, 3 капли розмарина, 3 капли мяты. Они устраняют навязчивые запахи и дарят комнате большую свежесть.



Теги: Донбасс, здоровье, ароматические масла, осень
 
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