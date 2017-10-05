«С ЯНВАРЯ БУДЕМ ПОЛУЧАТЬ ГАЗ ПО УДВОЕННОЙ ЦЕНЕ» — ЖЕБРИВСКИЙ

05.10.2017 19:30

В прошлую пятницу на коллегии Донецкой облгосадминстрации, которая прошла в Покровске, губернатор Донетчины Павел Жебривский анонсировал рост цен на природный газ с нового года и в связи с этим отчитал руководителей городов и районов за низкую оснащенность жилых домов приборами учета тепловой энергии.



Как сообщила и.о. директора департамента ЖКХ Ольга Соловей, вступление в новый отопительный сезон с уровнем оборудования жилья счетчиками холодной воды на 38% и тепломерами на 47,2% – проблема для всей Донецкой области.



«По поручению председателя областной госадминистрации, руководители городов и районов должны были рассмотреть вопрос софинансирования приобретения и установки приборов учета тепловой энергии, – сказала и.о. начальника департамента ЖКХ. – Из всех городов и районов средства выделены только в городе Дружковке – в объеме одного миллиона гривен, что составляет 26% от необходимого. Остальные города и районы поручение не выполнили. Ответ мы слышим один – отсутствуют средства».



Кроме этого, Ольга Соловей призвала срочно пересмотреть на местах действующие тарифы на воду и тепло и привести их к экономически обоснованным.



«Со 2 июня 2017 года вступил в силу закон «О государственной помощи субъектам хозяйствования». Этим законом с 1 января 2018 года местные бюджеты будут лишены возможности оказывать предприятиям финансовую поддержку в виде дотации на покрытие разницы в тарифах и пополнение уставного фонда, – сообщила Ольга Сергеевна. – Кроме этого, хочу напомнить о постановлениях НКРЭКУ от 22 марта 2017 года №307 и №308, согласно которым предприятиям – в том числе «Покровскводоканал» и «Покровсктеплосеть» – тарифы будут устанавливать органы местного самоуправления. Фактически эти предприятия перешли под вашу юрисдикцию».



Обратился к руководителям городов и районов и председатель облгосадминистрации Павел Жебривский.



«С 1 января 2018 года газ все будут получать по новой, удвоенной цене, – сообщил Павел Иванович. – Каким образом вы собираетесь в принципе обеспечивать теплом население – мне непонятно. Ситуация с установкой приборов учета тепловой энергии критическая. Если у вас не найдется средств на тепломеры – у вас не будет «ни бурки, ни коня, ни шапки».



Кроме этого, Павел Жебривский призвал местные власти и руководителей теплоснабжающих организаций «не заниматься популизмом» и не допускать тарифов ниже себестоимости. Иначе такие предприятия будет ожидать неминуемое банкротство.



К слову, по городу Покровску уровень возмещения фактической себестоимости услуг по теплоснабжению действующими тарифами самый высокий во всей Донецкой области – 96,6%.



О ситуации с установкой приборов учета тепла в Покровске рассказал заместитель Покровского городского головы Дмитрий Гордиенко.



«В Покровске и Родинском 502 многоквартирных дома с централизованным теплоснабжением, и на сегодняшний день 294 из них предстоит оборудовать приборами учета тепла. При средней стоимости одного счетчика в 40 тысяч гривен потребуется около 12 миллионов гривен, – сообщил Дмитрий Владимирович. – 98 тепломеров необходимо установить в ОСМД города Родинского, и практически все они подпадают под государственную программу кредитования «Теплый дом». Вопрос по счетчикам для жителей многоквартирных домов в Покровске будем поднимать в ближайшее время. Не исключено, что для завершения установки приборов учета городу придется брать кредиты».



Дмитрий Гордиенко также напомнил, что согласно действующему законодательству, все государственные учреждения должны были быть оборудованы теплосчетчиками до 1 октября 2017 года, для жилых домов законодатели предусмотрели срок до 1 октября 2018 года.

источник:http://zi.dn.ua с ссылкой на orbita.dn.ua