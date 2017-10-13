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В Евросоюзе назвали крайние сроки для принятия ВР медицинской реформы
В Представительстве Европейского Союза в Украине призвали депутатов Верховной Рады уже на следующей неделе проекты закона №6327 и №6604, необходимые для реформы здравоохранения.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте сообщения ведомства в социальной сети Facebook сегодня, 13 октября. Как отметили в Евросоюзе, принять эти законы нужно для активизации изменения в системе, создать качественную систему охраны здоровья, которая была бы доступной для всех граждан, повышая при этом степень ее прозрачности и эффективности.
«Процесс реформирования уже давно откладывают, поэтому главное задание сейчас – начать изменять систему здравоохранения, которая является неэффективной и устаревшей. Система охраны здоровья в Украине унаследована еще со времен Советского Союза, она не может предоставлять удовлетворительные услуги, и страдает от коррупции и неэффективности», – подчеркивается в сообщении.
По мнению сотрудников Представительства, реформа здравоохранения в Украине способна помочь в решении потребностей населения в надлежащем медобслуживании и станет сигналам для всех граждан, а также станет свидетельством неукоснительного соблюдения страной европейских стандартов.
Теги: Донбасс, реформа, медицина, Верховная Рада, Евросоюз
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