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В Евросоюзе назвали крайние сроки для принятия ВР медицинской реформы

13.10.2017 17:18
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В Евросоюзе назвали крайние сроки для принятия ВР медицинской реформы

В Представительстве Европейского Союза в Украине призвали депутатов Верховной Рады уже на следующей неделе проекты закона №6327 и №6604, необходимые для реформы здравоохранения.

Как передает replyua.net, об этом идет речь в тексте сообщения ведомства в социальной сети Facebook сегодня, 13 октября. Как отметили в Евросоюзе, принять эти законы нужно для активизации изменения в системе, создать качественную систему охраны здоровья, которая была бы доступной для всех граждан, повышая при этом степень ее прозрачности и эффективности. 

«Процесс реформирования уже давно откладывают, поэтому главное задание сейчас – начать изменять систему здравоохранения, которая является неэффективной и устаревшей. Система охраны здоровья в Украине унаследована еще со времен Советского Союза, она не может предоставлять удовлетворительные услуги, и страдает от коррупции и неэффективности», – подчеркивается в сообщении.

По мнению сотрудников Представительства, реформа здравоохранения в Украине способна помочь в решении потребностей населения в надлежащем медобслуживании и станет сигналам для всех граждан, а также станет свидетельством неукоснительного соблюдения страной европейских стандартов. 



Теги: Донбасс, реформа, медицина, Верховная Рада, Евросоюз
 
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