- Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией11:35
- На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка11:25
- Эксперты рассказали, куда уходят деньги большинства украинцев10:46
- Накопительная система пенсий: сколько украинец сможет собрать себе на старость10:31
- Побив і облив кислотою: подробиці сімейної трагедії дружини депутата10:15
- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето10:00
- ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ СИДЯ: НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ09:47
- Эксперт: ни в этом, ни в следующем году в Украине дефолта не будет09:30
- Порошенко привітав Курца з перемогою08:38
- Новый транш МВФ для Украины: в Минфине сделали важное заявление07:40
За какие долги могут лишить субсидии
Эксперты рассказали, как доказать свою невиновность в возникновении долгов за коммуналку
"За какую задолженность за жилищно-коммунальные услуги лишают субсидии и каков механизм? Как можно восстановить субсидию после уплаты долга?" — Юрий Сергиенко, г. Киев.
Отвечает Марина Медведева, директор ТОВ "Центр Пенсионного Права":
Согласно Постановлению КМУ №848 от 21.10.1995 г. "Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива", предоставление субсидии прекращается, если ЖЭО, ОСМД и т. п. подает документ в службу соцзащиты о том, что гражданин, которому назначена субсидия, не оплачивает соответствующую долю жилищно-коммунальных услуг. Если же собственнику задерживают выплаты зарплаты, пенсии и т. д. и он может подтвердить это документами, то субсидия будет возобновлена. Также она будет возобновлена после погашения задолженности. Документы предоставляются до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли такие обстоятельства.
Кроме того, постановлением Кабмина от 26.04.2017 №300 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" установлено, что по окончании срока получения субсидии структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения самостоятельно осуществляют расчет субсидии на следующий период. Для этого инстанция собирает необходимую информацию в порядке, предусмотренном пунктом 13 настоящего Положения, без обращения граждан. В течение 10 дней после получения указанной информации принимают решение о назначении/неназначении субсидии, о чем и информируют граждан.
В случае получения информации о просроченной более двух месяцев задолженности по оплате услуг субсидия на следующий срок не назначается, о чем структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения информирует человека. Если в течение двух месяцев с даты информирования о неназначении субсидии на следующий срок гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии, в противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора. Указанный срок может быть продлен на основании решения райгосадминистрации и т. п. при наличии уважительных причин.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, субсидия, долги
- Мариуполь недополучил свыше 300 млн гривен государственных средств на льготы и субсидии
- В Краматорске вдвое выросло количество семей, получающих субсидию
- В Донецкой области 41000 семей отказали в субсидии
- В Украине завершается процесс подачи заявлений на монетизацию субсидий
- Субсидии: государство заберет экономию
- Мариупольцы выстраиваются в очередь за субсидией
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 201407:20
- «ДНР» ВЫДАЛА ДОНЕЦКИМ СТУДЕНТАМ ДИПЛОМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ВУЗА21:50
- Мрія в "жовтій зоні", або Чому медики в зоні АТО - смертники20:30
- В Донецкой области украли миллион, выделенный на строительство школы18:50
- В МАРИУПОЛЕ У 35-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ ИЗЪЯЛИ 3 КИЛОГРАММА КОНОПЛИ15:10
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду13:50
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса13:13
- ЖЕБРИВСКИЙ РАССКАЗАЛ О ПЛАНАХ СОЗДАТЬ ОДЕЖДУ И СЕТЬ МАГАЗИНОВ ПОД НАЗВАНИЕМ «КУРКУЛЬ»11:30
- На Донбассе построят казацкую Сечь09:30
- Визволення Донбасу: політолог пояснив основну проблему08:30
- Какие шансы у Украины в случае большой войны с Россией11:35
- На противовес Венгрии: Польша поддержала необходимость изучения украинского языка11:25
- Взрыв на нефтебуровой платформе в США, есть жертвы11:12
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- Эксперты рассказали, куда уходят деньги большинства украинцев10:46
- Накопительная система пенсий: сколько украинец сможет собрать себе на старость10:31
- Побив і облив кислотою: подробиці сімейної трагедії дружини депутата10:15
- Синоптик: сегодня в Украине начинается бабье лето10:00
- ЧИТАТЬ ЛУЧШЕ СИДЯ: НА СКОЛЬКО ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТУ ДЕПУТАТАМ09:47
- Эксперт: ни в этом, ни в следующем году в Украине дефолта не будет09:30
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- В чому небезпека вчорашнього чаю: цікаві факти08:24
- Седина является признаком крепкого здоровья07:58
- Как научиться вставать в пять утра: 10 золотых правил07:33
- 8 полезных для здоровья растений, которые стоит разместить на кухне20:50
- Почему может возникать утренняя головная боль19:30
- Лечебный чай от простуды16:10
- Всемирный день мытья рук: почему так важно соблюдать правила гигиены12:50
- Качество памяти напрямую зависит от рациона11:10
- Это совершенно предсказуемо: военный эксперт прокомментировал заявление главаря «ДНР» о возвращении Донбасса в Украину
- Как Гройсман обманул украинцев: пенсии будут, а пенсионеров нет
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Переселенцы Донбасса могут претендовать на единоразовую денежную помощь
- Зачем пить чай с куркумой
- Гройсман опасается повторения истории с потерей денег Сбербанком СССР
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт
- Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы и как адаптировать организм
- Доллар и евро достигли невероятной отметки, цифры поражают