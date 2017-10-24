- В Украине введут налог на котов13:15
- Муженко: В США хотят расширить военное сотрудничество с Украиной12:36
- Полиция взяла штурмом Святошинский райсуд Киева - сторонники лидера батальона ОУН задержаны12:14
- Vodafone повышает расценки бюджетных тарифов11:00
- Сторонники лидера батальона ОУН за ночь возвели баррикады в суде Киева, а во дворе развели костер09:11
- "Была драка. Где-то меня набили, где-то я. Потом достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил", - глава "ОУН" Кохановский в суде рассказал правду про инцидент в Киеве08:49
- Українські спецпризначенці здобули перемогу у престижному світовому турнірі (відео)22:45
- Запрещают говорить на украинском: появились подробности встречи Гриба с консулами22:15
- ДЕТИ В КРАМАТОРСКЕ ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ ИЗ-ЗА СТАФИЛОКОККА21:48
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари21:32
Порошенко: "Период затягивания поясов заканчивается, все будет хорошо"
Президент Украины Петр Порошенко открыл заседание Совета региональных реформ в Киеве. Свое выступление он начал с «приветствия» пессимистам, который, по его словам, хоть «тризуб над Кремлем поставь — скажут, что криво», передают fakty.ua.
Глава государства напомнил, что за время своего президентства осуществил 133 поездки в регионы, не отказываясь от участия в запуске инфраструктурных объектов на местном уровне.
Особое внимание Порошенко уделил важности запуска на селе медицинской реформы, которой Рада посвятила отдельный законопроект, который на сегодня принят в первом чтении. При этом он призвал местные власти как можно скорее определиться с планами размещения амбулаторий, которые будут оснащены новейшим оборудованием.
«Жесткие антикризисные шаги, дерегуляция, децентрализация, антикоррупционные меры — все это открывает путь к восстановлению экономики Украины», — заявил президент, отметив и усилия регионов в этом направлении.
Также он призвал обеспечить максимальное содействие инвесторам, причем не только иностранным, но и украинским компаниям, реализующим проекты в регионах.
Свое выступление Порошенко завершил заверением, что период затягивания поясов заканчивается, и уже никто и ничто не остановит наше движение вперед.
«Все будет хорошо», — пообещал он.
Теги: Украина, Донбасс, Верховная Рада, Порошенко, реформы
- Порошенко намерен предложить Раде неотложный законопроект о медреформе в селе
- Родственники погибших 2 мая: мы требуем импичмента Петра Порошенко. ВИДЕО
- Порошенко внес в Верховную Раду неожиданный законопроект - депутатам это точно не понравится
- В. Небоженко: второй срок Порошенко будет очень сложным, обмануть население еще раз будет очень трудно
- Имение Порошенко под Киевом взяли под усиленную охрану - нардеп
- Порошенко одобрил отмену печатей для бизнеса
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ12:54
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»12:10
- Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»11:54
- Вместо денег горняки шахты «Засядько» получат продуктовые наборы11:37
- Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем 11:20
- Около Широкино боевики пытаются занять "серую зону"10:55
- НА ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В БЮДЖЕТЕ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ТОЛЬКО 2%10:09
- Манекин слишком много раскопал о гибели Моторолы: Казанский рассказал, почему террористы "ДНР" бросили в подвал и зверски истязают идеолога "ру***ого мира"09:29
- За сутки боевики 22 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен08:31
- Сегодня на сутки остановят Донецкую фильтровальную станцию07:51
- В Украине введут налог на котов13:15
- Новая выходка главаря "ДНР": Захарченко объявил оккупированное Седово "закрытой зоной" и запретил боевикам пускать туда наблюдателей ОБСЕ12:54
- Муженко: В США хотят расширить военное сотрудничество с Украиной12:36
- Полиция взяла штурмом Святошинский райсуд Киева - сторонники лидера батальона ОУН задержаны12:14
- Жителям Луганска сообщили, что Россия сворачивает финансирование «ЛДНР»12:10
- Ситуация на КПВВ: Лучше всего ехать через «Гнутово»11:54
- Диссертация Хокинга "положила" сайт Кембриджского университета11:45
- Вместо денег горняки шахты «Засядько» получат продуктовые наборы11:37
- Хвостатый экстрасенс спасает "пророчествами" жизни в окопах на передовой под Мариуполем 11:20
- Vodafone повышает расценки бюджетных тарифов11:00
- Їмо морозиво: 5 причин чому це варто зробити21:18
- Доктор рассказала, чем лечиться при ОРЗ и ОРВИ19:40
- Что нельзя делать дома: 10 главных запретов19:00
- Терапевты развенчали десять мифов о насморке18:43
- Пігментні плями: лікуємось від напасті18:00
- Медики назвали самый полезный алкогольный напиток12:30
- Список продуктов, которые улучшают память09:30
- Як лікувати потріскані п'яти?09:10
- Любовная совместимость имен08:55
- Как справиться с похмельем: лучшие и худшие продукты07:53
- У мережі розкрили подробиці несподіваного візиту Порошенка до Авдіївки
- БУДУТ ЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВЕРЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
- Казанський: над лідером терористів так званої «ЛНР» згущаються хмари
- Это прорыв: украинцы могут платить за отопление мизер
- В жутком ДТП в Харькове погибли вдова и дочь бойца АТО: "Обеих. Враз"
- В Украине стремительно дорожает еще один мясной продукт
- Ученые: Кошка обладает одновременно пятью личностями
- В сети высмеяли студентов "ЛНР" целовавших "священный" коленвал
- Медреформа в Украине: стало известно, каким врачам грозит потеря работы
- В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БАСТУЮТ ШАХТЕРЫ