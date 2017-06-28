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“Раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины", - Порошенко сделал важное заявление в День Конституции. ВИДЕО
28 июня президент Петр Порошенко призывал Верховную Раду проголосовать за законопроект изменений в Конституцию в части снятия депутатской неприкосновенности и поздравил украинцев с государственным праздником. Во время мероприятий по случаю Дня Конституции Украины глава государства напомнил о 300-летней истории политико-правового проекта Пакты и конституции прав и вольностей Войска Запорожского 1710 года, передает “Диалог.UA”.
Порошенко отметил, что сегодня Конституция Украины считается одной из самых демократических в мире. “Сегодня защищаем наш суверенитет, нашу независимость от российского агрессора. Защищаем не только нашу землю, мы защищаем не только нашу территориальную целостность, защищаем демократию, свободу, волю... “, - заявил Гарант. Он напомнил о запущенном проекте реформирования Верховного Суда и системы судоустройства в целом. Порошенко также обратился к народным депутатам с просьбой поддержать изменения в части снятия неприкосновенности с парламентариев. “Раз и навсегда уравнять себя в правах с гражданами Украины. Надеюсь, что народные избранники в недалеком будущем поддержат соответствующее решение”, - сказал Порошенко. Он поздравил украинцев с государственным праздником и заметил, что страна возвращается “в европейский дом... мы воссоединяемся с семьей, частью который были столетиями”.
Теги: Украина, Донбасс, День Конституции, депутатская неприкосновенность, Верховная Рада, Порошенко
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