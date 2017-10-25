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Савченко поразила неожиданной кандидатурой на пост президента Украины: такого не ожидал никто
25.10.2017 14:22
Нардеп Верховной Рады Надежда Савченко сделала неожиданное предложение по поводу кандидатуры будущего президента Украины: по мнению политика, им должен стать известный комик и шоумен Владимир Зеленский, сообщает dialog.ua.
С неожиданной кандидатурой Савченко выступила в прямом эфире одного из украинских телеканалов.
При этом политик отметила, что Зеленский мог бы пойти по стопам одного из самых известных президентов США Рональда Рейгана, который дважды становился президентом после того, как сделал успешную карьеру актера в Голливуде.
При этом Савченко дала понять, что на нее произвела впечатление и роль актера в известном фильме "Слуга народа".
Теги: Украина, США, Донбасс, кандидат, выборы президента
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