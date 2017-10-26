МВД о покушении на Мосийчука: Кадыров грозился убить его

26.10.2017 12:20

Советник Авакова рассказал, что есть доказательства "российского следа" по данному инциденту

Полиция считает одной из главных версий покушения на народного депутата Игоря Мосийчука – заказ из России, к которому может быть причастен президент Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом сказал в комментарии "112 Украина" заявил советник главы МВД Иван Варченко.

По его словам, есть доказательства "российского следа" в покушении на нардепа.

"Вариантов может быть много. Заказчик один – РФ. Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы, в частности заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег", – сказал Варченко.

По его словам, исполнители взрыва могут быть самые разнообразные.

"Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", – добавил советник Авакова.

В свою очередь чеченский доброволец Амина Окуева, которая хорошо знакома с пострадавшим нардепом, подтверждает версию о причастности главы Чечни к покушению.

"С Игорем Владимировичем мы познакомились как раз после того, как он публично сказал то, что думает о путинской марионетке – Кадырове. Думаю, что вчерашнее покушение связано с этим же. По крайней мере, Кадыров не стеснялся угрожать Народному депутату другой страны публично – через СМИ", – написала она.

Напомним, вечером, 25 октября, в Киеве при выходе из здания телеканала "Эспрессо" было совершено покушения на народного депутата Игоря Мосийчука, который был ранен в результате взрыва.

Кроме того, в результате взрыва тяжело ранен известный украинский политолог Виталий Бала. Он получил ранения печени и легких. Его прооперировали в одной из столичных больниц.

Также стало известно, что покушение унесло жизни двух человек. Ранены сейчас пять человек.

Обо всех подробностях взрыва в Киеве и ходе событий читайте в онлайне "Сегодня".

Источник: https://www.segodnya.ua