Почему в украинских супермаркетах нет овощей, а собственники земли прозябают в нищете

27.10.2017 15:39

Сельское хозяйство в Украине не растет, оно структурно деформируется, земля истощается, и это на каком-то этапе приведет к определенным потерям. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA, рассказал украинский экономист и политик, доктор экономических наук Владимир Лановой. По словам нашего собеседника, если структура экономики сельского хозяйства не дает общих успехов, объемов, роста стоимости и инвестиций, то она является непродуктивной.

«К сожалению, по многим из ваших вопросов у меня пессимистическое видение, потому что при одном из самых удачных богатых урожаев у нас в Украине в этом году статистические данные говорят, что с начала года за 9 месяцев у нас в отдельные месяцы нулевой рост сельского хозяйства. Это говорит о том, что при таком богатом урожае у нас производство не растет в сельском хозяйстве. Следовательно, структура экономики сельского хозяйства является какой-то непродуктивной, если она не дает общих успехов, объемов, роста стоимости и отсюда и инвестиций и прочего», - отмечает эксперт.

Экономист обращает внимание на то, что в этом году при огромном урожае происходит самый масштабный вывоз за пределы страны таких растениеводческих культур, как продукты переработки семян подсолнуха, кукурузы, рапса.

«Вот этот бешеный вывоз зерна создал дефицит его на внутреннем рынке, в результате у нас животноводческая продукция падает в объемах по всем видам. Производство свиного мяса упало, там, правда, вмешался и фактор, связанный с эпидемией вируса. Уменьшилось производство мяса говядины, не растет производство кур. Корма не хватает, поэтому режут скот», - отмечает наш собеседник.

По словам Ланового, структура фермерских хозяйств находится в подавленном состоянии: им не помогают, нет серьезных и масштабных кредитных вливаний, так как банки ориентированы на крупные агрохолдинги и производство кур.

«И бюджетные деньги в виде дотаций, и банковские деньги идут крупным хозяйствам. Это приводит к монокультурности сельского хозяйства. Заходишь в любой супермаркет Киева, и там 3-4 вида овощей и фруктов. Ну как такое может быть при таком богатстве? Не говоря уже о том, что украинские фрукты закончились, уже идут все фрукты импортные. Это все говорит о том, что нет фермерского развития. Мясо в виде крольчатины, баранины, рыбы — все, что обязательно должно быть на прилавках, его нет. Фермерство не развивается. Нет ресурсов, нет финансирования и других видом мелкого сельскохозяйственного производства, которое должно дать многообразие и фруктов, и ягод», - констатирует эксперт.

По мнению Ланового, рост внутренних цен обусловлен финансовой ошибкой, которая приводит к тому, что люди не выкладывают в экономику деньги, а инвестиционные фонды истощаются.

«То есть сельское хозяйство не поддерживает городских жителей и бизнес городской с точки зрения накопления денег. Оно поглощает деньги. На самом деле олигархи-латифундисты изымают эти деньги из сельскохозяйственного оборота», - говорит аналитик.

«Еще один очень важный момент: зерновое производство на нужды мирового хозяйства плохое для нас еще и тем, что наши латифундисты не являются собственниками продукции. А что значит быть собственником? Это значит продавать свою продукцию там, где ты хочешь, и по той цене, по которой ты согласен продавать. У нас забирают зерно на границе иностранные посредники. Цены занижены в1,5-2 раза по сравнению с Чикагской аграрной биржей. А если сравнивать цены в районе богатых нефтяных стран — Персидский залив, Саудовская Аравия, Картар и т. д., то там в 3 раза выше цены, чем те, по которым мы продаем на границе. В результате это надуманное производство зерна с огромным оборотом не дает высоких прибылей для страны, то есть цены занижены», - объясняет экономист.

Собеседник издания также обращает внимание на то, что собственники земли не получают ренту, потому что посредники — зернотрейдеры, агрохолдинги — только арендуют землю у мелких землевладельцев и занижают плату за эту землю.

«Крестьяне ограничены в возможностях использования земли. Они не могут взять кредиты, а значит, не могут продавать продукцию, и, естественно, земля стоит, и им нужно хоть что-то получить. Идет целенаправленное занижение стоимости аренды земельных участков. В результате зернотрейдеры подавляют крестьян, забирают у них доход, формируют свою доходность, и это им позволяет продавать по заниженным ценам на выходе. Государство компенсирует 20% стоимости, поэтому у них возникает чистоган — чистая большая прибыль, и при этом они выполняют исключительно посреднические функции и их не волнует земля, потому что они не собственники этой земли, их не волнует высокая цена и борьба на рынках, потому что их туда не пускают», - говорит эксперт.

Таким образом, констатирует экономист, сельское хозяйство не растет, оно структурно деформируется, земля истощается, и это на каком-то этапе приведет к определенным потерям.