Стали известны новые детали переговоров Волкера и Суркова по Донбассу

27.10.2017 12:30

Посланник российского президента Владислав Сурков опаздывал на встречу. В одном из отелей Белграда его ожидал представитель американского президента Курт Волкер. Сербия - одна из немногих стран, куда все еще могут приехать высокопоставленные российские чиновники, оказавшиеся под санкциями. Сурков - Волкер - это мост между Вашингтоном и Москвой, а их встреча в Белграде 7 октября стала новой площадкой для обсуждения российско-украинской войны. Украинские дипломаты, знакомые с ситуацией, пересказали LIGA.net некоторые детали встречи Суркова и Волкера.

Разговор двух посланников состоял из трех блоков: первый блок - короткий ланч, затем около часа общение наедине, и последний блок - общение в составе делегаций, куда входят помощники и советники посланников. Волкер озвучил ряд предложений, согласованных с Киевом, Берлином и Парижем. Ключевое: миссия ООН - да, но она должна быть и на захваченном РФ участке границы.

Обсуждались этапы введения миротворческой миссии. На каком этапе должна начаться политическая часть - амнистия, выборы. Совместная идея Украины и союзников - три этапа. Первый предполагает развертывание миссии и закрепление ее на местности; второй - выведение российских войск и параллельное формирование международными силами ООН местной полиции из числа непричастных к убийствам местных жителей; третий этап - организация силами ОБСЕ выборов в отдельных районах Донбасса, ныне оккупированных РФ.

- Владислав, просто скажи мне, к чему вы готовы. Мы уже много говорили.

- Наша позиция очень простая: мы готовы говорить о миротворцах в Донбассе. Мы хотим, чтобы это исходило от нас. Мы заинтересованы в том, чтобы наша мирная инициатива была поддержана.

Разговор в таком ключе - ни о чем - продолжался длительное время. Реплики Суркова сводились к тому, что Россия поддерживает миссию ООН - по своему образцу. И вообще Москва хочет прекратить войну против Украины, вернуться за международный стол. Но между строк сквозило реальное отношение к происходящему: в марте 2018 года президентские выборы в России, и до их окончания никакого прогресса в отношениях не будет.

- Хорошо, тебе известно, что все карты на столе, есть предложения. Что надо сделать, чтобы процесс ускорился? Давай говорить о сроках.

- Мне сложно говорить о датах.

- Так мы двигаемся по плану или нет? - настаивал Волкер.

- Нам надо подумать, - снова отвечал Сурков.

Очередная встреча представителей США и РФ ничем не закончилась. Договорились встретиться еще раз в следующем месяце. А пока Волкер решил 27 октября посетить Киев - оценить внутреннюю обстановку в Украине. И готовность к компромиссам.

"Должен быть полицейский компонент"

"Формально все переговоры продолжаются. Но по сути все стоит на одном месте. Мы готовим планы, придумываем компромиссы, круглосуточно ведем сложные переговоры. А затем все это перечеркивается россиянами. Они не хотят никаких движений вперед. Более того, есть информация, что в окружении Путина снова заговорили о необходимости эскалации накануне выборов в РФ: мол, а давайте еще одну войнушку в Донбассе устроим, рейтинги поднимем, сплотим народ до 100%, а потом отыграем назад после выборов", - делится с LIGA.net один из дипломатов.

Сценариев, как и ранее, достаточно много. Но ближайший круг Путина ограничен. В него входит всего около 10 людей, и преимущественно это силовики, среди которых Герасимов, Патрушев, Чемезов (детальнее об окружении Путина в спецпроекте Война - 2017).

"Вся информация о планах Москвы доходит обрывками, осколками. Мы способны собрать не очень много, чтобы на 100% прогнозировать действия РФ. Но вариант еще одной эскалации - у него на столе", - говорит высокопоставленный собеседник в украинской власти.

В последнее время, считают дипломаты в Киеве, Сурков стал терять свое влияние. "Он хочет быть большим политиком, но сегодня вокруг него наверху в Кремле только его враги. Ну а полный бардак в оккупированных районах бьет по нему даже в глазах Путина. И речь не о личных симпатиях. Туда (боевикам) вкачиваются деньги, но разворовываются. Промышленность так и не возобновили, ничего не смогли наладить - сплошной провал. Только к выборам все подготовили, которых не будет", - категоричен другой дипломат.

Путин, тем временем, продолжает на личных встречах с Меркель и Трампом, или через посредников передавать месседж в ЕС и США, что если закрыть границу - "украинцы всех в Донбассе вырежут". "Естественно, он в это сам не верит. Но он создает мифы. Он привык создавать их на телевидении и пытается убедить остальных, что это правда. Всех пугает", - говорят осведомленные переговорщики.

Изначально в Кремле планировали выгодно использовать тему миротворцев в Украине, мол, раз есть украинский взгляд на миротворческую миссию в Донбассе, давайте и мы сформируем свой, а потом заставим всех искать с нами компромисс. Но в итоге формат приемлемого для союзников Украины компромисса Россию не устраивает, и ей приходиться тормозить собственную инициативу - по ряду причин. Главная: Украина согласовывает свои позиции с Западом, а после этого Москве сложно спорить, потому что спор получается не с ненавистным Киевом, а с целым Европейским Союзом в лице Берлина и Парижа.

Для Украины тема миротворцев ООН - это фактически план по выводу российских войск из Донбасса. "Это возможность реализовать формулу: русские уходят, а международный контингент - заходит. Но перед этим будет масса этапов. Первый - голосование в Совбезе ООН, затем соглашение о размещении сил, где Совет внесет условные 250 правок. Это длительный процесс. На годы. Потом нам еще предстоит решать, на каких основаниях брать оккупированные районы. В таком виде, как сейчас, они никому не нужны", - говорят LIGA.net собеседники в МИД.

Но Украина готова на компромиссы. Это, говорят дипломаты, больше всего подкупает западных партнеров: видя готовность Украины к трудным шагам (один из них - продление не введенного в действие статуса ОРДЛО парламентом), союзники даже не заикаются о большем: Киев делает. А где ваши шаги, Москва?

По теме миротворцев дипломаты готовы идти еще дальше. Например, один из "хрупких сценариев": после вывода российских войск, когда наступит амнистия, под контролем ООН создадут местную полицию. Формально - ту самую, о которой просила Москва в Минске. Это - боснийский сценарий. И с одной стороны, россияне вроде бы получают то, чего хотели; с другой - совершенно не то, а потому Кремль тормозит переговоры и ищет лазейки.

Пока силы ООН будут заняты местной полицией, миссия ОБСЕ займется подготовкой выборов. И тут тоже - масса подводных камней. Украина хочет, чтобы ОБСЕ имела административные функции и готовила оккупированные районы к выборам. По времени - это минимум год. И снова-таки не вписывается в пожелания России усадить в Донецке и Луганске марионеточные режимы - потому что выборы придется проводить демократично. Либо их не будет совсем.

Ускорить и согласовать процесс - одна из задач Волкера. Но и здесь, во всяком случае пока, Москве не удается добиться успеха. Впрочем, Киеву тоже нелегко, ведь у Вашингтона своя игра.

Зачем Волкер летит в Украину

Климкин и Волкер еще вчера согласовали общие позиции и план визита. Глава МИД сообщил результат: "Есть четкая общая позиция. Не может быть никакой легализации тех, кто сейчас находится на оккупированном Донбассе. И все попытки России сделать это однозначно безрезультатны".

Также, по словам Климкина, не может быть речи о том, чтобы совмещать во времени выборы на оккупированных территориях и решение вопросов безопасности. "Сначала - неотложные меры по установлению минимального уровня безопасности. Потом международный компонент постепенно начинает контролировать всю оккупированную территорию, включая неконтролируемый сейчас участок границы с Россией. И только после этого мы начинаем думать о дальнейших шагах", - пояснил он.

Но это все-таки украинские пожелания. Волкер - аналитик с огромным стажем, дипломат, способный на неординарные подходы к решению задач, говорят знающие его люди. Вопрос в том, какие задачи ему поставлены. Собеседники LIGA.net - как в Украине, так и за рубежом - утверждают, что он имеет достаточно полномочий от президента Трампа для решения вопросов "на месте" без дополнительных консультаций.

В этом смысле Украине необходимо добиться главного: сохранить и, по-возможности, усилить санкции против РФ. Санкции остаются сильнейшим оружием в давлении на Россию. Но если во времена Барака Обамы о них хотя бы говорили как об инструменте защиты демократии, то в руках Дональда Трампа они могут превратиться в инструмент исключительно экономический: делитесь, подвиньтесь и мы договоримся.

Высокопоставленные собеседники LIGA.net во власти утверждают, что россияне организовали масштабную лоббистскую кампанию в Вашингтоне, нанимая "всех подряд". "Задача в том, чтобы либо добиться того, чтобы та или иная компания не попала в список санкций, либо была оттуда исключена", - говорят дипломаты.

Изначально в Украине были опасения, что этому процессу - прагматичному подходу к ведению дел с РФ - может помочь Волкер, как главный связной с Кремлем: как для выдвижения возможных ультиматумов, так и для поиска приемлемых для США компромиссов. Но собеседники LIGA.net в Вашингтоне такую роль Волкера исключают.

Вице-президент Института мира и бывший посол США в Украине Уильям Тейлор отозвался о Волкере как о грамотном специалисте, задача которого - найти взаимовыгодное решение, включая интересы Украины. Также позитивно о Волкере отозвался бывший посол США в РФ, экс-замгенсекретаря НАТО Александр Вершбоу.

Есть и заслуживающие внимание детали в позиции самого Волкера. Последний ретвит на его странице в Twitter посвящен тому, что, несмотря на якобы "прекращение огня", за последний год были убиты 164 украинских военнослужащих.

В четверг вечером в российских СМИ появилась информация, что Сурков хочет поговорить с Волкером по телефону. Вероятно, Суркову придется искать аргументы, почему Украина должна на фоне непрекращающейся войны приступать к политическому блоку минских соглашений - чтобы хотя бы Волкера убедить в том, что в этом есть малейшая логика.