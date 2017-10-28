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Террористы боятся, что ВСУ "отомстят за Калиновку"
Главари боевиков провели занятия в тыловых подразделениях "3-й омсбр" группировки "ДНР".
По информации "ИС", наемники отрабатывали боевую готовность и отражение внезапного нападения ДРГ противника.
"Отрабатывались вопросы усиления караулов резервными группами, подъём по тревоге, проверялась исправность и боеготовность дежурных транспортных средств, отрабатывались вопросы охраны и обороны пунктов постоянной дислокации, стоянок боевой техники, складов боеприпасов и имущества", - отмечают эксперты.
Стало известно, что в рядах оккупантов распространяются слухи, о том что силы АТО якобы "собираются мстить" за подрыв арсенала в Калиновке в конце сентября текущего года, путем забрасывания большого количества "ДРГ" в ОРДО, в начале ноября, для проведения диверсий на военных объектов террористов.
Источник: tribun.com.ua
Теги: Донбасс, Калиновка, ВСУ, террористы
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