Террористы боятся, что ВСУ "отомстят за Калиновку"

28.10.2017 20:30

Главари боевиков провели занятия в тыловых подразделениях "3-й омсбр" группировки "ДНР".

По информации "ИС", наемники отрабатывали боевую готовность и отражение внезапного нападения ДРГ противника.

"Отрабатывались вопросы усиления караулов резервными группами, подъём по тревоге, проверялась исправность и боеготовность дежурных транспортных средств, отрабатывались вопросы охраны и обороны пунктов постоянной дислокации, стоянок боевой техники, складов боеприпасов и имущества", - отмечают эксперты.

Стало известно, что в рядах оккупантов распространяются слухи, о том что силы АТО якобы "собираются мстить" за подрыв арсенала в Калиновке в конце сентября текущего года, путем забрасывания большого количества "ДРГ" в ОРДО, в начале ноября, для проведения диверсий на военных объектов террористов.

Источник: tribun.com.ua