- Безвиз для Украины: Порошенко пообещал очень хорошие новости16:12
- Госавиаслужба Украины подверглась обыскам со стороны СБУ15:49
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме15:30
- Украинцы просят отменить переход на летнее и зимнее время15:15
- Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями15:02
- Возрадуйся, студент! Минобразования запретило закрывать общежития на ночь14:47
- На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия 14:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Подписан важный меморандум между Канадой и Украиной13:58
- Срочно: полиция Киева пошла на экстренный шаг, каждый под угрозой13:45
Безвиз для Украины: Порошенко пообещал очень хорошие новости
Глава государства анонсировал, что отменой виз с Эмиратами Украина не ограничится
Президент Украины Петр Порошенко анонсировал хорошие новости для украинцев в вопросе отмены виз с другими странами. Об этом он сказал во время своего визита в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает пресс-служба главы государства.
"Украинцы смогут свободно путешествовать в еще одну чрезвычайно важную и привлекательную для нас страну. А ценность украинского паспорта продолжает расти", – прокомментировал он договоренность с ОАЭ по отмене виз для Украины.
На фоне этого глава украинского государства анонсировал еще хорошие новости в этом направлении и заявил, что работа продолжается.
"Уже в течение нескольких месяцев увидите еще очень приятные новости по этому поводу", – добавил он.
Как сообщалось, во время вчерашнего визита Петра Порошенко в Саудовскую Аравию страны достигли договоренности об упрощении визового режима. Президент отмечал, что ранее визы в эту страну были самыми дорогими для украинцев из всех стран мира.
Кроме того, визит главы украинского государства в Саудовскую Аравию ознаменовался подписанием ряда важных договоров между странами. Теперь страны будут сотрудничать в области дипломатии и инвестиций в сельское хозяйство.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Порошенко, безвизовый режим
- Порошенко: Украина навсегда уходит от советского прошлого
- Петр Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью Гельмута Коля
- Признание оккупации Донбасса связали с сожжением Липецкой фабрики Порошенко
- Порошенко рассказал о стратегии Украины по вступлению в НАТО
- Порошенко заявил в ООН о ядерном обмане Украины, которую превратили в полигон
- Украина и ДНР обещают кровавый май
- Возле Покровска "на горячем" поймали подрывника "ДНР"15:40
- На Донетчине рядом с жилыми домами обнаружили большой арсенал оружия 14:30
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- В Донецкой области собираются переселенцам купить квартиры11:40
- Боевики на Донбассе собрали танковый кулак07:42
- За неделю на Донбассе было ликвидировано семь наемников ОРДЛО21:11
- Схватка за власть в "ДНР" достигла пика: Ходаковский объявил войну Захарченко и обратился к жителям оккупированного Донбасса19:54
- За неделю боевики ОРДЛО предприняли 120 огневых налетов на силы АТО17:20
- На Донбассе 17 населенных пунктов остаются обесточенными, – ГСЧС15:16
- Мариупольцам дадут горячую воду14:31
- В пирамиде Хеопса обнаружили потайную комнату16:40
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- Безвиз для Украины: Порошенко пообещал очень хорошие новости16:12
- Оскандалившийся Кевин Спейси заявил об уходе из кино16:00
- Госавиаслужба Украины подверглась обыскам со стороны СБУ15:49
- Возле Покровска "на горячем" поймали подрывника "ДНР"15:40
- Кравчук наконец раскрыл правду о Будапештском меморандуме15:30
- Украинцы просят отменить переход на летнее и зимнее время15:15
- Прогноз погоды: в Украине начинается потепление, но с сильными дождями15:02
- Возрадуйся, студент! Минобразования запретило закрывать общежития на ночь14:47
- Плохие подарки, которые нельзя никому дарить16:30
- В Украине заканчивается вакцина от страшного заболевания14:10
- Оккупанты стреляют и суетятся12:48
- Какие лекарства помогут бороться с гриппом10:48
- Как быстро протрезветь: психиатр-нарколог поделился важной информацией09:38
- Ученые нашли возможное объяснение «библейскому чуду»09:12
- Как перестать нервничать?08:55
- Перещипанные брови: как восстановить08:25
- Если не можете съесть продукт несоленым и несладким - он вам не нужен07:56
- Чому корисно пити оливкову олію натще?07:34
- Похолодання та шторм: в Україну йдуть морози, але буде ще гірше
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- Всплыла новая антиукраинская подлость Венгрии
- Кто больше всех получил прибавку к пенсии на Донбассе
- Больше Донецк в таких объектах не нуждается: главари "ДНР" почти разрушили гордость Ахметова
- "Врача, срочно!" – террористы Дейнего и Пушилин сделали совместное заявление по миротворцам на Донбассе и выставили ультиматум Курту Волкеру
- "Семью - в Ростов, а сам - на Донбасс убивать", - террорист "ДНР" Шама шокировал признанием о войне на Донбассе. ВИДЕО
- Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты
- ЗАХИСТИЛА рідний дім та дітей – СІДАЙ ЗА ГРАТИ! Такий закон…
- Давний замысел Путина хотят воплотить в Европе, процесс запущен