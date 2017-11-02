Кто на самом деле стоит за делом Авакова-младшего, Саакашвили раскрыл карты

02.11.2017 07:15

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области, лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили сообщил о скандале, который произошел между министром внутренних дел Арсеном Аваковым и президентом Петром Порошенко

«Я думаю, что история с сыном Авакова связана с нашей акцией (имеется в виду акции протеста у стен Верховной Рады, — прим.ред.)», — заявил Саакашвили в интервью одному из украинских телеканалов.

По словам политика, Порошенко потребовал от Авакова принять соответствующие меры по поводу протестов – разогнать активистов. «Аваков ответил: «У тебя есть бизнес в Липецке, а я не хочу в Россию, меня в России не ждут. В Европе меня никто не примет. Я не буду это делать», — процитировал Саакашвили.

Он также подчеркнул, что именно после этого Порошенко дал указание Холодницкому запустить дело, которое давно лежало на столе в НАБУ (Саакашвили уверен, что придерживал дело лично глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий).

«Я не сплетник, все это было видно по их (Авакова и Порошенко) действиям», — пояснил Саакашвили, откуда он узнал о ссоре.

Источник: Politeka