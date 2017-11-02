Специалисты советуют, как определить поддельные лекарства

02.11.2017 19:35

Нередко подделывают препараты, которые часто рекламируют. Об этом рассказала газета «Сегодня» со ссылкой на экспертов.



Это, например, могут быть лекарства от простуды или для улучшения работы пищеварения.На внешний вид такие таблетки мало чем отличаются от настоящих.



Как стало известно журналистам ZI, все они внесены в государственный реестр лекарственных средств и определить подлинность медикаментов можно по их номеру.



Есть даже специальное телефонное приложение. В инструкции к препарату указана серия из девяти цифр.



Если их ввести в программу, то сразу можно увидеть, есть в реестре такое лекарство или его там нет. То есть, настоящее оно или умело подделанное под настоящее.

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