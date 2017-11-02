Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Стремительно дешевеет главный «предвыборный продукт»: названы цены

02.11.2017 21:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стремительно дешевеет главный «предвыборный продукт»: названы цены

В Украине по итогам октября средневзвешенные цены на гречку снизились на 8,2%.

Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на Государственную службу статистики.

Таким образом, один килограмм гречневой крупы в среднем стоит около 20,35 грн.

При этом в Министерстве аграрной политики и продовольствия прогнозирует, что урожай гречки в 2017 году превысит 180 тысяч тонн при внутреннем потреблении на уровне 150 тысяч тонн.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, цена, гречка
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх