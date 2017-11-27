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Плотницкого поменяли на такого же одиозного персонажа - эксперты предрекают новый передел в "ЛНР"
Юрий Грымчак, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, заявил, что в результате отстранения Игоря Плотницкого, главаря "ЛНР", переговорные позиции РФ на мировом уровне оказались подорванными существенным образом. Он пояснил, что российская пропаганда несколько лет пыталась всех убедить, что в "Л/ДНР" проводятся прозрачные выборы, имеется легитимная власть, представляющая народные интересы, передает "Диалог.UA".
По словам Грымчака, именно по этой причинеМосква не единожды указывала западным партнерам Украины, что Киев должен вести переговорный процесс с представителями "республик".
Однако в настоящий момент пропагандистская конструкция на эту тему оказалась разрушенной. Правота Украины была доказана: имеются российские агрессия и войска, а также коллаборанты, сотрудничающие с оккупационной властью. Кирилл Сазонов, политолог, в свою очередь, утверждает, что в результате рокировки Плотницкий - Пасечник мирному населению, вынужденному жить на оккупированных территориях, придется еще хуже.
По его словам, Плотницкого заменили на аналогичный одиозный персонаж: экс-сотрудника СБУ, который в свое время получил орден от президента Виктора Ющенко, а потом предал Украину. Для местных жителей этот вариант еще хуже, потому как снова будет передел собственности, грабежи и отжим имущества, пояснил Сазонов.
Ранее "Диалог.UA" сообщил, что известно о новом "и.о. главы ЛНР" Леониде Пасечнике.
Теги: Донбасс, ДНР, Плотницкий
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