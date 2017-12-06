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Смертельное ДТП в Харькове: в организме Зайцевой нашли «сюрприз»
В Харькове в организме девушки-водителя Lexus Алены Зайцевой, авто которой влетел в толпу пешеходов, обнаружили вещества, содержащие кодеин
По словам заместителя начальника ГУ НП Украины в Харьковской области — начальника следственного управления Сергея Чижа, правоохранители допросили более 100 человек и назначили более 40 экспертных исследований.
«Согласно выводам исследований, в организме водителя автомобиля Lexus обнаружены вещества, содержащие кодеин», — подчеркнул Чиж.
Он также отметил, что еще 14 экспертиз находятся на стадии завершения. Назначена автотехническая экспертиза, специалисты планируют закончить ее к 10 декабря.
Кодеин — естественный опийный наркотик (опиат), алкалоид опиума, используется как лекарственное средство против кашля центрального действия, обычно в сочетании с другими веществами.
Ранее прокуратура заявила, что задержанная Алена Зайцева накануне трагедии принимала опиаты.
Напомним, 18 октября в Харькове на улице Сумской внедорожник Lexus въехал в толпу людей. За рулем авто находилась 20-летняя Алена Зайцева.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, Харьков, ДТП
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