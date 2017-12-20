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Мощный сигнал агрессору: Порошенко прокомментировал резолюцию ООН по Крыму
19 декабря Генассамблея ООН одобрила обновленную резолюцию по Крыму
Президент Украины Петр Порошенко приветствовал принятие резолюции 72-й сессии Генассамблеи ООН о нарушении прав человека в Крыму, а также поблагодарил ее соавторов и поддержавших документ своими голосами делегатов.
"Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма – как соавторам резолюции, так и тем, кто поддержал ее своими голосами. Несмотря на гибридные попытки Москвы закрыть "крымский вопрос", международный фронт по деоккупации Крыма крепнет. Несмотря на жестокие репрессии Кремля, человеческую свободу и достоинство не сломать. Несмотря на откровенные манипуляции, преступления Кремля не скрыть. Как и не избежать международной ответственности за них – ни заказчикам, ни организаторам, ни исполнителям", – написал Порошенко в своей странице в соцсети Фейсбук.
По его словам, принятая ГА ООН во вторник резолюция – "это мощный сигнал агрессору как оккупационной власти, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость".
"Крым – это Украина!", – подытожил глава Украинского государства.
Как сообщалось, 19 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала резолюцию "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь" (A/C.3/72/L.42), инициированную украинской делегацией. Согласно результатам голосования, поддержали украинскую резолюцию 70 государств, против проголосовали 26, воздержались 76 делегатов.
Напомним, в сентябре управления Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о том, как в Крыму нарушают права человека. Среди прочего в ООН обеспокоены призывом крымчан в российскую армию.
Также "власти" оккупированного Россией Крыма возмущены принятым в ООН обновленным проектом резолюции по полуострову.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Крым, ООН, Порошенко
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