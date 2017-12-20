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Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)

20.12.2017 13:10
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Савченко жестоко избили. Все лицо в синяках и перебит нос (ВИДЕО)

Губернатор Николаевской области Алексей Савченко в необычном образе поздравил горожан с открытием елки 

Как стало известно, председатель Николаевской областной государственной администрации на церемонии официального открытия главной ёлки города по случаю празднования Дня Святого Николая, шокировал жителей города своим внешним видом.

Он вышел на сцену с перебитым носом и синяками под глазами.

Примечательно, что свой шокирующий внешний вид политик комментировать отказался.

Как удалось выяснить журналистам, накануне своего эффектного появления на сцене в центре Николаева, Савченко побывал в Киеве.

Ранее Савченко рассказал, какие изменения произошли после децентрализации власти, зачем Украине не только военный, но и гражданский флот и сколько денег зарабатывают таможни.

Источник: Politeka



Теги: Донбасс, праздник, елка, губернатор
 
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