"Он ответственно, прилежно и творчески работал на российские спецслужбы. Крыса в очках", - в СБУ поведали детали ареста высокого чиновника из Кабмина. ВИДЕО

21.12.2017 07:40

До этого СБУ заретушировала на фотографии лицо подозреваемого. Об этом информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "Прямой канал".

Журналистка и оператор, которым посчастливилось находиться на месте событий под зданием Кабмина, зафиксировали на видеокамеру момент, когда чиновника, подозреваемого в шпионаже, вели в наручниках из его кабинета на улице в машину сотрудников СБУ. Детали спецоперации поведал глава контрразведки СБУ Алексей Петров.

"Сейчас контрразведкой СБУ была остановлена нелегальная деятельность одного из чиновников украинского Кабмина, который нами обоснованно подозревается в работе на российские специальные службы", - сказал Петров. Как добавил Петров, у него нет полномочий, чтобы афишировать фамилию чиновника, однако сказал, что у того был "доступ к узкой инсайдерской информации украинского правительства".

"Он имел достаточное уважение. Он ответственно, прилежно и творчески выполнял заказы, которые ему давали российские спецслужбы", - отметил Петров. В связи с этим работник СБУ еще подытожил, что надеется на то, что чиновнику "впаяют" срок, ведь "этот чиновник, этот предатель этого заслужил".