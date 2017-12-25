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Как же растаможить автомобиль в Украине с евробляхами

25.12.2017 15:41
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Как же растаможить автомобиль в Украине с евробляхами

Автомобили, которые въезжают на территорию Украины из Литвы и стран Европейского Союза, должны растамаживаться на общих основаниях. Так считает премьер-министр Украины В.Гройсман. 

По мнению премьера, закон должен быть одинаковым для всех и не должно быть никого особенного транспорта с какими-то определенными номерами. 

Должна быть единая система растаможки по всей стране. Если же автомобилисты считают ставки по растаможке завышенными, то об этом стоит поговорить. 

Также глава правительства во время пресс-конференции заявил, что профильный комитет парламента ведет работы относительно решения данной проблемы. 

Известно, что на автомобилях, которые никем не регистрируются, довольно часто совершаются определенные преступление. 

Это, как известно, ненормально, считает глава правительства. 

Никто не хочет ни в чем обвинять автомобилистов, но нужно понимать, что следует искать оптимальное решение. Именно так считает В.Гройсман.



Автор статьи: Наталья Рябчун
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, растаможивание, автомобиль
 
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