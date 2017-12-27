Розенко рассказал о новом этапе пенсионной реформы в Украине

27.12.2017 16:25

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сегодня сообщил, что новым этапом пенсионной реформы в нашей стране должно стать введение с 1 января 2019 года накопительной системы пенсий, о чем пишет replyua.net.



В частности, Розенко заявил: «Наведение порядка и восстановление справедливости в солидарной пенсионной системе – это всего лишь начало пенсионной реформы в Украине. Мы уже четко сказали, и депутаты украинского парламента это поддержали, что следующим этапом пенсионной реформы с 1 января 2019 года должно стать введение накопительной пенсионной системы».



По словам Павла Розенко, осовременивание пенсий с 1 октября текущего года стало возможным, в первую очередь, благодаря росту доходов бюджета Пенсионного фонда Украины в результате повышения размера минимальной зарплаты. Он также добавил: «Нам в этом году понадобилось порядка двадцати миллиардов гривен для того, чтобы привести справедливость в пенсионной системе и хотя бы частично провести осовременивание пенсий. Нам бы не удалось осуществить это осовременивание, если бы на протяжении года благодаря повышению размера минимальной заработной платы с 1 января 2017 года дополнительно эти средства не аккумулировали».