- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Доллар на праздники оторвался как мог: чего ждать до конца января16:05
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- В Украину идет настоящая зима: синоптик рассказала о грядущих сильных морозах15:35
- Москва готовится к обстрелу крылатыми ракетами со стороны Украины15:20
Она защищала меня: Саакашвили рассказал о работе с Ноздровской
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал смерть правозащитницы Ирины Ноздровской
Своим мнением о резонансном убийстве он успел поделиться накануне допроса в СБУ.
Он рассказал, что убитая правозащитница Ирина Ноздровская занималась не только резонансным делом Дмитрия Россошанского. Кроме прочего, она работала и над его делом.
«Ирина Ноздровская принимала участие в моей защите. В частности, в этих делах. Она меня защищала при жизни, а мы ее должны защитить после смерти», – заявил Михеил Саакашвили.
Напомним, что Ирину Ноздровскую нашли мертвой на Киевщине 1 января 2018 года. По данным экспертизы тела, правозащитница скончалась от множественных колото-резаных ран. Женщину похоронили 9 января в ее родном селе Демидов Киевской области.
Как уже сообщала Politeka, суд избрал подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО на два месяца (до 8 марта 2018 года) без права выхода под залог.
Как ранее писала Politeka, подозреваемый в убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрий Россошанский заявил, что признает подозрение и добавил, что на него не оказывали давление.
Источник: Politeka
Теги: политика, Донбасс, Саакашвили, правозащитники
- Тимошенко спешит на помощь Саакашвили в Польшу
- Саакашвили пообещал собирать людей под ВР каждое воскресенье
- Против Саакашвили готовят тайный заговор: подключены две страны
- Саакашвили наконец-то выполнит свое обещание, которое он дал еще будучи губернатором Одесской области
- Супруга Саакашвили заявила об экстрадиции политика в Грузию
- Политолог Фесенко объяснил, почему Михо взял паузу и что может произойти в феврале-марте
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- Маломуж: Россия готовит локальные спецоперации в Донбассе15:50
- «Укрзализныця» после жалоб жителей меняет график движения поезда на Луганщину14:40
- Боевики ведут масштабную перегруппировку на Донбассе12:20
- Оккупированное Зайцево попало под обстрел, есть серьезные повреждения11:53
- Потери боевиков на Донбассе: появились подробности10:56
- Бунт в «ДНР»: Ходаковский призвал жителей убрать «прохвоста» Захарченко10:38
- Украина уже использует летальное оружие США на фронте, - эксперт08:52
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Донбасский фронт: Интенсивность обстрелов упала18:38
- Какая весна ожидает украинцев после аномально теплой зимы18:22
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- "Молитесь, удар будет болезненный", - отстраненный от должности президент Додон посыпал угрозами в адрес нового правительства 17:30
- Между наемниками РФ и местными боевиками возник конфликт, есть погибшие17:10
- В Карпатах сошло несколько снежных лавин16:53
- Бензин уже по 30 гривен: что происходит и сколько еще это будет продолжаться16:38
- Боятся ядерного щита: в Крыму утверждают, что Запад уже признал аннексию Крыма16:20
- Герои АТО: Они защищают Отчизну18:54
- Самые бесполезные методы профилактики простуды17:57
- Мандарини можуть завдати шкоди здоров'ю17:45
- Назван лучший способ сделать лицо моложе10:09
- Гороскоп на февраль 2018 для всех знаков зодиака09:20
- 5 напоїв від переїдання09:10
- Развенчаны мифы о пиве, в которые многие до сих пор верят08:21
- Медицинская реформа: стало известно, когда нужно выбрать семейного врача07:08
- С Рождеством тебя, сепар21:21
- Политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить Украину 17:36
- От Украины оставим горы смердящих трупов: Сорос дал скандальное интервью
- «Деньги на ветер»: Керченский мост быстро рухнет
- На Донбассе обнаружены танки неустановленного типа
- Боевики ОРДЛО боятся отрезания "кишки"
- Какие преимущества дает справка ВПЛ
- "Скрепы" пали: студенческая вечеринка в "ЛНР" обнажила всю "духовность"
- В Донецке знают, кто на самом деле в них стреляет
- Ошибка государства: после повышения пенсионерам придется вернуть деньги?
- Рождественское задержание: в КПВВ "Майорск" попался мужчина с крупной суммой
- Пенсии заморозили: с чем столкнутся украинцы в 2018