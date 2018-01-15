Повне оновлення: Генштаб прийняв важливе рішення, як зміниться армія за 3 роки

15.01.2018 18:27

Українську армію переозброять сучасними протитанковими ракетними комплексами і безпілотниками

Про важливе рішення Генерального штабу повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, Генштаб вніс до списку потреб української армії 800 сучасних ПТРК типу “Стугна” і “Корсар”, кілька тисяч керованих ракет (як з кумулятивною бойовою частиною для ураження бронетехніки, так і з осколково-фугасної бойовою частиною для ураження укриттів і вогневих точок противника).

Крім того, за словами Бутусова, в потреби внесено 500 безпілотних літальних апаратів.

Журналіст також пояснює, що поставки легких і мобільних “Корсарів” дуже важливі, оскільки різко підвищують ударні можливості піхотних підрозділів в бою.

Бутусов додає, що раніше масові закупівлі ПТРК і БПЛА були неможливі, оскільки Генштаб вважав пріоритетом закупівлі інших видів зброї, ігноруючи реальні потреби армії під час локальної війни. Однак тепер бюджет Міністерства оборони збільшено до рекордних для України цифр – 3,2 мільярда доларів. Частину цих коштів, на його думку, направлять на закупівлю гостро дефіцитних систем озброєння.

«Внесення в потреби ЗСУ великої партії сучасних ПТРК і БПЛА означає, що знято всі перешкоди і найближчим часом ця зброя буде включено в Держоборонзамовлення, і протягом двох-трьох років буде поставлено у війська», – підкреслює Бутусов.

Уже відомо, що замовлення по ПТРК направлять до КБ “Луч”, а хто отримає замовлення по БПЛА поки не ясно.

Сам Бутусов вважає, що 500 дронів недостатньо, однак і це вже новий рівень: «500 дронів – це нижче потреб армії, безпілотники потрібні в набагато більшій кількості, причому як в розвідувальних, так і в ударних варіантах. Але 500 дронів – це новий якісний рівень для армії. Зрозуміло, якщо для цих комплексів вдасться підготувати і зберегти в армії достатню кількість розрахунків », – резюмував експерт.

Джерело: Politeka