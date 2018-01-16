Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях

16.01.2018 12:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса не содержит упоминаний о минских договоренностях, на которых настаивали многие нардепы Верховной Рады. В законопроекте о реинтеграции Донбасса отсутствуют упоминания о минских договоренностях.

Об этом в кулуарах Парламента заявила народный депутат Верховной Рады Украины и представитель Президента Украины Петра Порошенко Ирина Луценко. Она прокомментировала некоторые недостатки закона о реинтеграции Донбасса, передает "Диалог.UA". "Минские договоренности не упоминаются в этом законопроекте", - констатировала парламентарий. По ее словам, данное упоминание являлось непременным условием для многого числа народных депутатов. Это было основное условие, определенное достаточным количеством депутатов. Но мы нашли подходящие формулировки, которые позволят сбалансированно подойти к этому вопросу", - заявила Луценко.



Теги: Донбасс, законопроект, Минские договоренности, реинтеграция Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх