Из законопроекта о реинтеграции Донбасса выбросили слова о минских договоренностях

16.01.2018 12:53

Текст законопроекта о реинтеграции Донбасса не содержит упоминаний о минских договоренностях, на которых настаивали многие нардепы Верховной Рады. В законопроекте о реинтеграции Донбасса отсутствуют упоминания о минских договоренностях.

Об этом в кулуарах Парламента заявила народный депутат Верховной Рады Украины и представитель Президента Украины Петра Порошенко Ирина Луценко. Она прокомментировала некоторые недостатки закона о реинтеграции Донбасса, передает "Диалог.UA". "Минские договоренности не упоминаются в этом законопроекте", - констатировала парламентарий. По ее словам, данное упоминание являлось непременным условием для многого числа народных депутатов. Это было основное условие, определенное достаточным количеством депутатов. Но мы нашли подходящие формулировки, которые позволят сбалансированно подойти к этому вопросу", - заявила Луценко.