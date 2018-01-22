- Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев19:38
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- Долг Украины перед МВФ: Нацбанк озвучил шокирующую сумму16:20
В ходе задержания житель Бердянска взорвал себя, тяжело ранив полицейских
В городе Бердянске сегодня была проведена операция по задержанию мужчины с гранатой, во время которой ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев.
«Сегодня после 9:00 утра в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. При отработке адреса злоумышленник применил гранату. В следствие взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас врачи пытаются спасти им жизнь», — рассказал Князев, не уточнив при этом подробностей операции. Тем временем, местные средства массовой информации сообщили, что подозреваемый погиб на месте, а незадолго до происшествия в этом районе слышали выстрелы.
Следует отметить, что во время перестрелки со злоумышленником в центральной части Одессы были ранены трое полицейских и сотрудник коммунального предприятия «Муниципальная охрана». Преступник был ликвидирован. В процессе перестрелки злоумышленник также застрелил своего знакомого.
Теги: Донбасс, Бердянск, ранение, полиция, взрыв
- В Одесской области «попугали» полицейского: ранены жена и дочь
- Марш протеста отчаявшихся людей против нынешней власти жестоко "успокоили" правоохранители (ВИДЕО)
- Задержаны 42 человека в ходе попытки рейдерского захвата зернокомплекса
- "Замминистра республики" прострелил ногу "полицейскому" из-за боевой подруги
- В Мариуполе ранен полицейский!
- Массовая резня на Донбассе
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- В Покровске медикам компенсируют коммунальные услуги15:45
- В Покровске приняли программу поддержки участников АТО14:15
- Что меняет закон о реинтеграции Донбасса?12:20
- В Кабмине пояснили, почему Украина признает документы из оккупированных территорий Донбасса11:52
- В пробках на КПВВ в зоне АТО застряли более 400 автомобилей10:50
- Сделать визу будет проще: в МИДе рассказали, что ожидает украинцев19:38
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Vodafone объяснил, что мобильной связи МТС в "ДНР" нет потому, что боевики электричество отключили18:58
- Закон о реинтеграции Донбасса: в России рассказали, как ответит Путин18:40
- Опасные канатные дороги: в популярном парке погиб ребенок18:20
- Климкин пояснил, почему Россия блокирует переговоры по миротворцам ООН на Донбассе18:01
- Захарченко зазывает в «ДНР» украинских экспертов. И вот зачем17:44
- В Мариуполе участникам АТО медицинское страхование предоставят бесплатно17:20
- В «ДНР» предъявили требования оператору Vodafone17:00
- Переселенцы смогут получить временное жилье из фондов для временного проживания - МинВОТ16:40
- Солодощі не впливають на вагу19:17
- Названы самые вредные для здоровья спиртные напитки16:01
- Как известное комнатное растение калечит людей: ученые выяснили15:30
- Медики пытаются спасти украинскую область от кори: завезли тысячи вакцин08:47
- В организме любителя суши обнаружили полутораметрового червя08:35
- В какой день будущей недели лучше стричься07:45
- Корисні ранкові вмивання07:07
- Как выживает прифронтовое Зайцево14:45
- В*та скулит: в сети показали последствия прихода "русского мира" в Крым21:59
- Евгений Ковтун: «После второго подрыва терминала ДАПа меня привалило блоками...»12:13
- Украинцам назвали срок действия «старого» паспорта
- "Связисты" из ОРДО продолжают зарабатывать, Vodafone им не нужен
- В Vodafone не смогут починить связь в “ДНР”
- Тука разочаровал переселенцев новостями
- Мобильная связь в оккупированном Донбассе: представители компании "Vodafone-Украина" сделали важное заявление
- Людей тьма, дождь шпарит: соцсети рассказали о сегодняшнем пересечении линии соприкосновения на Донбассе
- Всем привет! Я скоро буду: Янукович подтвердил возвращение в Украину…
- Расстрел гражданского населения в пункте пропуска: версия штаба АТО
- Названы опасные тенденции, которые говорят о подготовке наступления на Донбассе
- "Железным занавесом" в ОРДО Захарченко спасает бизнес жены?