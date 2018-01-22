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В ходе задержания житель Бердянска взорвал себя, тяжело ранив полицейских

22.01.2018 14:50
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В ходе задержания житель Бердянска взорвал себя, тяжело ранив полицейских

В городе Бердянске сегодня была проведена операция по задержанию мужчины с гранатой, во время которой ранения получили трое сотрудников правоохранительных органов. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Нацполиции Сергей Князев. 

«Сегодня после 9:00 утра в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. При отработке адреса злоумышленник применил гранату. В следствие взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Сейчас врачи пытаются спасти им жизнь», — рассказал Князев, не уточнив при этом подробностей операции. Тем временем, местные средства массовой информации сообщили, что подозреваемый погиб на месте, а незадолго до происшествия в этом районе слышали выстрелы.

Следует отметить, что во время перестрелки со злоумышленником в центральной части Одессы были ранены трое полицейских и сотрудник коммунального предприятия «Муниципальная охрана». Преступник был ликвидирован. В процессе перестрелки злоумышленник также застрелил своего знакомого. 



Теги: Донбасс, Бердянск, ранение, полиция, взрыв
 
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