Слова Путина достаточно: Песков рассказал, чего в ближайшее время российские власти ждут от Украины по Крыму

23.01.2018 14:19

Российские власти заявляют, что не отправляли Украине никаких официальных писем с предложением забрать собственную военную технику из оккупированного российской армией Крыма и не считают такой поступок необходимым. Об этом сегодня в Москве заявил представитель Путина Дмитрий Песков, говоря о достаточности устного предложения президента России, передает dialog.ua.

Песков заявляет, что Украина должна трактовать слова Путина как официальное заявление и предложение, после которого официальных документов не требуется.

При этом, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, Песков призвал дождаться официального ответа украинских властей и дал понять, что Москва ждет сигнал из Киева.

СМИ напомнили, что глава МИД Украины Климкин дал понять, что официальных обращений о судьбе украинской техники в оккупированном Крыму от российских властей Киев не получал.