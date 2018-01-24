Строительство "Северного потока – 2": Шефчович предложил выход для России

24.01.2018 20:50

В ЕС могут разработать межправительственное соглашение, которое будет направлено на гармонизацию законодательства сторон

Евросоюз предложил применить к "Североному потоку – 2" европейское правовое регулирование для решения проблемы противоречий в законодательстве разных стран, под которое он подпадает. Об этом сообщил еврокомиссар по энергетике Марош Шефчович в рамках форума в Давосе.

"Мы находимся в ситуации, когда ряд правовых норм противоречат друг другу – российское законодательство, закон о международных водах и, конечно, законодательство Евросоюза. Таким образом, было предложено найти правовое решение, которое будет максимально отражать европейское законодательство и позволит решить проблему столкновения законодательных норм, и переговоры являются лучшим способом этого достичь. Именно это стало причиной, по которому мы предложили мандат на переговоры для достижения межправительственного соглашения между Евросоюзом и РФ по "Северному потоку – 2", где мы, я надеюсь, сможем обсудить эти вопросы и, я надеюсь, достичь взаимоприемлемого решения", – рассказал еврокомиссар.

По словам Шефчовича, одобрение его мандата на ведение переговоров между ЕС и Россией по "Северному потоку – 2" может занять еще полгода.

"У нас есть больше половины голосов стран-членов ЕС, как минимум 15, которые поддержат переговоры и поддержат выдачу такого мандата. И есть несколько стран, которые против, но я бы сказал, что они против или воздерживаются в основном потому, что им необходимы дополнительные юридические разъяснения, а также разъяснения того, как эти поправки будут применяться к существующей инфраструктуре. Я представил наше предложение Болгарии, как стране председателю. Надеемся, что сможем завершить переговоры по мандату и достичь политического соглашения по мандату и поправкам в течение этого полугодия", – сообщил еврокомиссар.

Шефчович отметил, что ЕС хотела продолжить консультации с Россией по этому поводу, однако пока Минэнерго РФ хочет самостоятельно проанализировать ситуацию.

Как известно, несмотря на критическую позицию ЕС по проекту газопровода в обход Украины, 12 декабря 2017 года горное управление немецкого города Штральзунд разрешило строительство газопровода "Северный поток – 2".

Представитель компании Nord Stream 2, реализующей проект газопровода "Северный поток – 2", назвал этом первым шагом на пути к получению общего разрешения Германии.

Источник: https://www.segodnya.ua