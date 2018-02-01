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Javelin – почти ничего : стало известно о новом мощном оружии для ВСУ
Вооруженные силы Украины должны к концу 2018 года получить на вооружение серьезный ракетный комплекс "Ольха", что может ознаменовать появление в Украине высокоточной системы залпового огня.
Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.
Также он напомнил, что за последний год были приняты на вооружение: бронетранспортер "Козак-2", беспилотный авиационный комплекс FlyEye и противотанковый ракетный комплекс "Корсар".
"Это тоже мощное оружие, сопоставимое с американским Javelin. И то, что именно сейчас их принимают на вооружение, говорит о том, что они разрабатывались в предыдущие годы, сейчас подошел цикл – они принимаются на вооружение, и, конечно же, нужно организовать серийное производство", - добавил Бадрак.
При этом он отметил, что передача США комплексов Javelin Украине - это сугубо психологическая помощь.
"Это сигнал, что американцы приняли решение Украину защищать – какими-то возможными способами, не силовым путем, а делать из Украины буфер между Западом и Россией, немножко сильнее, чем он был.
Общая ситуация такая, что Украина получит помощь для военно-морских сил, в частности катера. Украина, я думаю, будет получать и американские системы обнаружения", - говорит эксперт.
Теги: Украина, Россия, США, Донбасс, оружие, вооружение, ВСУ, ракетный комплекс
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