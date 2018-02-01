Javelin – почти ничего : стало известно о новом мощном оружии для ВСУ

01.02.2018 10:56

Вооруженные силы Украины должны к концу 2018 года получить на вооружение серьезный ракетный комплекс "Ольха", что может ознаменовать появление в Украине высокоточной системы залпового огня.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал глава Центра исследований армии, конверсии и разоружения, военный эксперт Валентин Бадрак.

Также он напомнил, что за последний год были приняты на вооружение: бронетранспортер "Козак-2", беспилотный авиационный комплекс FlyEye и противотанковый ракетный комплекс "Корсар".

"Это тоже мощное оружие, сопоставимое с американским Javelin. И то, что именно сейчас их принимают на вооружение, говорит о том, что они разрабатывались в предыдущие годы, сейчас подошел цикл – они принимаются на вооружение, и, конечно же, нужно организовать серийное производство", - добавил Бадрак.

При этом он отметил, что передача США комплексов Javelin Украине - это сугубо психологическая помощь.

"Это сигнал, что американцы приняли решение Украину защищать – какими-то возможными способами, не силовым путем, а делать из Украины буфер между Западом и Россией, немножко сильнее, чем он был.

Общая ситуация такая, что Украина получит помощь для военно-морских сил, в частности катера. Украина, я думаю, будет получать и американские системы обнаружения", - говорит эксперт.