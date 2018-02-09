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Борьба с агрессией РФ на Донбассе: у Лаврова испугались перспективы присоединения США к "нормандскому формату"

09.02.2018 11:52
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Борьба с агрессией РФ на Донбассе: у Лаврова испугались перспективы присоединения США к "нормандскому формату"

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации предсказуемо негативно отнеслись к перспективе присоединения США к "нормандскому формату". Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин прокомментировал перспективу включения Соединенных Штатов в "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Донбассе, передает "Диалог.UA".

"Смена форматов ни к чему не приведет, я абсолютно в этом уверен", - констатирует дипломат. По мнению Карасина, для урегулирования конфликта необходимо, чтобы Киев занял направленную на решение вопросов позицию. "К сожалению, пока украинская власть хочет решить все свои проблемы чужими руками, это путь, ведущий в никуда, и он заранее обречен на провал", - добавил российский политик.



Теги: США, Донбасс, Российская Федерация, конфликт, МИД, Лавров, нормандский формат
 
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