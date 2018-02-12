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Саакашвили рассказал, как его вывозили из Украины
Экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили позвонил из Варшавы своим соратникам, находящимся в аэропорту "Борисполь", и рассказал, как его задержали в Киеве и выдворили в Польшу. Запись разговора обнародована на странице политика в Facebook.
По словам Саакашвили, в ходе задержания ему пытались "закрыть глаза и связать руки". Затем политика "погрузили в бус", куда-то отвезли и пересадили в вертолет, который, как заявил Саакашвили, "некоторое время кружил над Киевом", а затем приземлился в аэропорту "Борисполь", где экс-губернатора "с применением грубой силы" посадили в самолет, который вылетел в Варшаву.
Отметим, что относительно возможного пункта прибытия политика четко дал понять спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, который сообщил, что Саакашвили отправлен в страну последнего пребывания, а это значит – в Польшу. В ГПСУ сообщили подробности о задержании и депортации Саакашвили.
Как рассказывала политолог Олеся Яхно-Белковская, если Украина депортирует Саакашвили в Европу, то "спасет" его от грузинского правосудия, так как грузинский суд вынес решение о трех годах лишения свободы Саакашвили по одному из дел, что создавало все юридические предпосылки для его экстрадиции в Грузию.
Источник https://www.segodnya.ua
Теги: Украина, Донбасс, Польша, Саакашвили
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